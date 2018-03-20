LG SIGNATURE: всеобщая привлекательность для дизайнеров интерьера и архитекторов

СЕУЛ (SEOUL), 20 марта 2018 г. /PRNewswire/ — Овладейте искусством сущности и утончённости. Так формулируется простая, но чрезвычайно выразительная дизайн-философия LG SIGNATURE — премиального бренда, переосмысляющего концепцию городской элегантности.

Ознакомьтесь с мультимедийным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/English/8288551-lg-signature-interior-designers-architects/

Бренд LG SIGNATURE объединил свои усилия с ведущими дизайнерами интерьера, архитекторами и другими специалистами, проживающими в крупнейших городах Великобритании, Германии, Австралии и других стран, где представлена упомянутая торговая марка. Их решения с использованием продуктов LG SIGNATURE идеально вписываются в концепцию элегантного городского пространства.

Новейшим фокусом кампании служит интерьер, креативность и дизайн. Однако важнейшую роль в продвижении концепции и философии этого бренда играет демонстрация того, как авторитетные эксперты в мире дизайна используют продукты LG SIGNATURE у себя дома.

Торговая марка LG SIGNATURE помогла группе экспертов обустроить их жилое пространство и достичь большего в своей профессиональной и частной жизни. Эти авторитетные представители мира дизайна предлагают свой оригинальный взгляд на то, как продукты бренда оживили пространство вокруг них.

Известный немецкий архитектор Хади Тегерани выразил один из аспектов философии бренда, отметив: «Хороший дизайн должен быть, с одной стороны, функциональным, а с другой — он должен приносить вам комфорт». Именно этот аспект он и продемонстрировал своим вариантом использования продуктов LG SIGNATURE в собственном доме. Эшли Хикс, потрясающий британский дизайнер интерьеров, прокомментировал: «Интерьер любого дома должен отражать личность своего владельца, его предпочтения и увлечения, быть комфортным для жизни и радовать глаз». И именно к этому стремится LG SIGNATURE.

Аналогичным мнением поделились и другие эксперты, принимающие участие в этой амбициозной кампании: Даррен Палмен, дизайнер интерьеров и телеведущий из Австралии; Стефан Диаз, немецкий промышленный дизайнер; Андреа Савадж, партнёр и руководитель проектов дизайнерской фирмы из Сингапура; Дафна Тео, главный инвестиционный директор сингапурской компании; Джейсон Помрой, эко-архитектор, преподаватель, автор книг и телеведущий из Сингапура; и Халид Шафар, дизайнер интерьеров из ОАЭ.

В своей философии бренд LG SIGNATURE использует концепцию всеобщей привлекательности, демонстрируемую альянсом авторитетных экспертов из пяти регионов мира. Утончённость, элегантность и превосходный вкус, воплощённые в продуктах торговой марки, способен оценить любой потребитель, вне зависимости от страны своего проживания. Так откройте же для себя множество путей к высочайшему качеству жизни от LG SIGNATURE.

LG SIGNATURE

LG SIGNATURE — первый бренд класса «ультра-премиум» от LG Electronics. Объединяя лучшие технологии LG и передовой дизайн, бренд LG SIGNATURE предлагает потребителям коллекцию продуктов, отличающихся утончённой элегантностью и превосходными параметрами производительности. На сегодняшний день, в ассортименте LG SIGNATURE представлен двухдверный холодильник, стиральная машина TWINWash, специальный очиститель воздуха и титулованный OLED-телевизор «W7». Все продукты LG SIGNATURE объединяет одна общая черта: бескомпромиссное качество и внимание к деталям. Изделия бренда LG SIGNATURE неоднократно завоёвывали различные отраслевые награды за технологические инновации и изысканный дизайн, включая премию «За лучшие инновации» 2017 CES, золотую медаль iF-2016, а также дизайнерскую премию Red Dot-2016.

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