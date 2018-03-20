Белая квартира с яркой чёрно-красной кухней

Эта квартира располагается в старом доме (серия П44), с типичной планировкой. Старый «бабушкин» интерьер требовал кардинальных стилистических изменений. В руки дизайнеру попало пространство с длинным и тёмный коридором при входе, скрипучим паркетом и тёмными ветхими комнатами.

Яна Сахаревич, дизайнер интерьеров

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Профессиональный дизайнер интерьеров.

Участник и лауреат многочисленных конкурсов дизайна.

— Моя главная задача: разработать уникальный, интересный и комфортный интерьер.

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Главное пожелание заказчиков звучало так: светлое современное пространство. Дизайнер предложила лаконичный и минималистичный интерьер с яркими арт-акцентами и контрастной динамичной геометрией. Почти все эскизы были согласованы с заказчиками с первого раза.

Изначальное пространство квартиры выглядело тесным и тёмным, поэтому пришлось предпринять ряд дизайнерских мер.

Вместе с демонтажом стены в гостиной, дизайнер убрала дверной проём, тем самым увеличив общее пространство и добавив воздуха и света. В результате зоны прихожей и коридора стали светлее и визуально шире.

Далее был объединен санузел, этот процесс потребовал перенести кухонный дверной проём. Теперь сюда можно войти со стороны гостиной. А так как на кухне здесь газ, решили применить сдвижную дверную перегородку со стеклом. Так у хозяев будет возможность разделить или объединить две зоны.

Кухня — на заказ.

Гостиная — диван Estetica, обеденный стол Cosmorelax, журнальный столик на заказ, подвесные светильники «Мануфактура идей», дверная перегородка Sofia.

Спальня — кровать TheFurnish, прикроватные тумбы TheFurnish, шкаф на заказ, люстра Loft Design.

Санузел — тумба ИКЕА , сантехника Vitra, шкаф на заказ.

Прихожая — встроенный шкаф на заказ.

Краска — Manders/Dulux.

Текстиль — на заказ.

Полы — Kerama Marazzi, Kronospan.

Двери — Sofia doors.

Чтобы визуально увеличить высоту потолка, дизайнер выбрала для интерьера только высокую и светлую мебель.

Добавить жизни и и сочных красок помогли яркие акценты, такие как металлический столик, зеркальные тумбы, алые фасады кухни и живопись в гостиной.

Кухонная зона контрастная и геометричная. Здесь дизайнер предусмотрела отдельную выдвижную столешницу для быстрых завтраков с дополнительными раскладными стульями.

Вся мебель — лаконичной и чёткой формы, тёплых, сдержанных и мягких фактур.

Спальня получилась в пастельных и мягких тонах, с отдельным большим и светлым рабочим местом в зоне подоконника.

Весь интерьер представлен в виде визуализаций.

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