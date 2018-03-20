11 актуальных трендов в строительстве частных домов

В современном строительстве частных домов всегда есть тренды. Некоторые невидимые, технологические, улучшающие качество нашей жизни прямо из подвала или из-за стен, а другие заметные, например формат планировки, остекления или дизайна экстерьера.

Рассмотрим самые модные тренды в строительстве коттеджей — будем знать, какие проекты выбирать и что заказывать архитектору.

Таунхаусы

В Подмосковье самый заметный и оригинальный тренд в строительстве домов — таунхаусы, позволяющие получить собственный дом с садом по цене московской квартиры. Таунхаусы могут иметь площадь от 60 квадратных метров (и состоять из двух-трёх комнат) до 350 квадратных метров (и быть полноценными коттеджами). Средняя же площадь таунхауса — около 120 квадратных метров для дома с тремя спальнями и просторной кухней-гостиной.

Немецкие проекты домов

Кроме таунхаусов, популярны и дома, построенные по немецким проектам, площадью 80—180 квадратных метров с мансардой. Именно вариант с последним мансардным этажом — самый практичный, позволяющий получить большую площадь дома по хорошей цене.

Немецкие проекты легко узнать по фасаду в современном стиле, мансардным окнам, белому или светлому экстерьеру и раздвижным дверям на террасу из гостиной и столовой. В целом облик такого дома очень лаконичен.

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Сложные классические стили в архитектуре частого дома

В современном Подмосковье такие стили, как рококо, «вторая империя», классицизм, барокко и многие другие сейчас переживают новое рождение. Они имеют довольно большие бюджеты для полноценного и предельно реалистичного воплощения по всем правилам стиля, но при этом дополняются современным форматом остекления и технологичной начинкой.

Кирпичное строительство и английский стиль в дизайне экстерьера

Сложные классические стили более характерны для премиум-сегмента. А вот английский стиль стал актуальной заменой и модным трендом для загородного строительства в бизнес-классе. Все потому, что кирпич в России — это очень популярный материал с давних пор, английский же стиль облагораживает его максимально изящным образом. Кстати, кроме английского стиля кирпичное строительство красиво обыгрывает стиль прерий.

Деревянные дома

Ещё одним трендом в строительстве частных домов можно считать возведение коттеджа из натурального дерева. Сюда относятся дома из бруса, рубленого бревна, каркасные дома и некоторые сборные варианты. Древесина — это очень распространённый материал сейчас и будет таковым и в следующем сезоне.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— В последние годы в Подмосковье всё больше семей выбирают деревянные дома. Они экологичны, если правильно выбрать пропитку для древесины и отделочные материалы.

ecointeriors.ru Модные современные стили в строительстве частных домом премиум-класса

Среди актуальных стилей для больших домов (обычно с площадью от 250 квадратных метров) стоит выделить современный и минимализм. Нередко в выбранном стиле оформляется и участок, сад, террасы, и интерьеры.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Минимализм очень популярен в дизайне частных домов. В 2018 году в моду входит экоминимализм, где большое внимание уделяется выбору экологичных материалов — от паркета до мебели.

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Панорамное остекление

О массовом использовании панорамного остекления в России позволяют говорить инновационные варианты энергосберегающего и тёплого формата остекления. Мы говорим о двухкамерном и даже трёхкамерном стеклопакете, а также о различных брендовых эксклюзивных разработках.

Энергоэффективность

В России этот тренд только набирает обороты, но в Германии слова «у меня пассивный дом» уже не производят на людей такое же впечатление, как «у меня особняк». Технология становится практичнее, а для потребителя — дешевле и доступнее во всех планах.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Энергоэффективный дом — яркий пример экодома, ведь он бережёт ресурсы нашей планеты и экономит семейный бюджет. Нужно только один раз установить системы, которые будут сокращать расходы долгие годы.

Технология строительства зависит от конкретной фирмы, но в первую очередь такой дом сберегает тепло, что в наших климатических условиях всегда хорошо.

ecointeriors.ru Вентиляция с рекуперацией

Микроклимат в доме очень сильно влияет на то, как мы себя чувствуем. Тренд устанавливать вентиляцию с рекуперацией позволяет владельцам загородных коттеджей экономить на электричестве и добавлять проекту энергоэффективности.

Рекуперация — это перераспределение воздуха внутри помещения по заданным параметрам. Тёплые стеклопакеты не дают естественному лёгкому сквозняку освежать помещение, нужно устанавливать приточно-вытяжную систему, чтобы обеспечить насыщение кислородом. Рекуперация же позволяет не тратить на эту схему электричество.

Односкатные и плоские кровли

Среди главных трендов в частной архитектуре в 2018 году стоит также выделить односкатные и плоские кровли. В сегодняшних проектах домов в стилях минимализм и современном стиле такие крыши используются всё чаще и вскоре перестанут выглядеть диковинкой среди других коттеджей.

В будущем в Подмосковье наверняка появятся футуристичные коттеджные посёлки, подобно уже имеющимся застройкам классического и кантри формата.

Открытая планировка

Архитекторы отмечают очень популярный приём в строительстве частных домов — открытую планировку кухни, гостиной и столовой. Сейчас подобный вариант планировки используется не только в домах по немецким проектам, где она прописана практически в самом стиле, но и в классических особняках, деревянных домах из бруса и многих других.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Открытая планировка в загородном доме зачастую хорошая идея! По моему опыту дизайнера знаю, что семье гораздо удобнее проводить время вместе, если кухня, столовая и гостиная находятся в одной комнате.

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