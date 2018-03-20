Тайная комната в кухонном шкафу: идея хранения — 2018

Кухня сегодня необязательно должна быть отдельным помещением, её можно интегрировать даже в интерьер гостиной. Это возможно благодаря закрытым фасадам и отдельно стоящему острову с самыми необходимыми элементами. Всё остальное расположено внутри. Открываем одну дверцу шкафа — там холодильник, другую — там полка для кастрюль и сковородок, третью — колонна для бутылок. А за четвёртой скрыта… целая комната.

Небольшой шаг отделяет кухню от помещения, представляющего собой обширное место для хранения. Это может быть кладовка, прачечная и даже полноценная ванная комната. Снаружи этого помещения не видно, да и незачем его показывать гостям. Зато хозяева всегда знают, где сокрыт их собственный вход в Нарнию.

Снаружи компактное пространство выглядит со всех сторон как шкаф, а интерьер имеет все соответствующие функции и решения для хранения. Планирование в этом случае может быть совершенно независимым, не основанным на имеющихся стенах.

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Это новое слово в архитектуре кухни. Новинка представлена немецким брендом Leicht — компания может оборудовать комнату внутри по желанию заказчика. Помещение оснащается различными функциями, например, сюда могут быть интегрированы стиральная и сушильная машины, системы стеллажей и многофункциональные шкафы с тщательно обработанными элементами для хранения посуды. Можно сделать просто встроенную нишу для сидения.

Расположить такую кухню можно как угодно и где угодно — даже в пространстве гостиной.

Главный редактор Roomble.com Оксана Кашенко побывала в Германии и оценила эту функциональную и изящную идею, от которой осталась в восторге.

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