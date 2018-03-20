Советы для правильного выбора камина

Кто из нас не мечтал о камине в гостиной? Камин в современных квартирах играет роль элемента декора и интерьера. Но кто из нас точно знает как же выбрать камин? Какой из них лучше? Как его расположить? Какую мощность камина стоит брать? Чтобы ответить на эти вопросы, прочитайте наши советы по выбору камина!

Какой же камин выбрать? Можно купить дровяной или электрический камин, здесь выбор напрямую зависит от вашей жилой зоны. Дровяной камин хорошо подходит для больших домов и квартир, которые располагаются на последних этажах.

Но нужно учитывать противопожарные правила установки печей и каминов. Если они не идут вразрез с вашими желаниями иметь красивый отопительный прибор в доме, можно смело выбирать понравившуюся модель. Стоит отметить, что требования, предъявляемые к электрокаминам, куда мягче, нежели к печам и каминам, работающим на дровах. Именно поэтому, если установка дровяного камина в помещении невозможна, присмотритесь к каминам электрическим. Ассортимент товаров данной категории очень широк.

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Важно учитывать габариты камина. Разобравшись с противопожарными требованиями, предстоит выбрать размер будущего отопительного прибора. Среди основных типов каминов можно выделить встроенные, отдельностоящие и пристенные камины.

Если вы хотите встроенный камин, то вы должны понимать, что они монтируются еще на этапе строительства дома. Поэтому при желании обзавестись именно такой модель, позаботьтесь о выборе заранее. Все прочие модели могут устанавливаться в уже возведенном здании. Самое главное — чтобы несущая способность пола могла выдержать вес выбранного камина. В ином случае — потребуется укрепление фундамента.

При самостоятельной установке встроенного камина топку и каминные вставки можно подобрать отдельно. Такие вставки (инсерты) потребуются также, если мощность имеющейся печи не устраивает и есть желание модернизировать печь, сделав ее более современной.

Что касается мощности камина, то потребуется знание нескольких параметров. Наиболее важным из них является объем отапливаемого помещения. В средней полосе России расчеты производятся следующим образом: объем отапливаемого помещения примерно равен мощности печи, умноженной на 20-25. Таким образом, для помещения в 140-200 куб. м потребуется печь мощностью 7кВт, а для помещения в 200-250 куб. м будет достаточно прибора мощностью 10 кВт.

Важный фактор — степень теплоизолированности отапливаемой зоны. Если в квартире или доме достаточно прохладно, выбирайте мощность камина с запасом. Учитывайте также наружную температуру воздуха и наличие дополнительных источников тепла. Это может быть, например, центральное отопление.

Оцените материал для облицовки. У чугуна — высокий коэффициент теплопроводности, который позволяет ему передавать тепло в 1,5 раза быстрее, нежели стальные печи. Поэтому такой вариант оптимален для установке на даче. Выстуженную в течение недели комнату, чугунная печь согреет примерно за полчаса.

Если дом постоянного проживания идеальна облицовка талькохлоридом. Теплоаккумулирующие способности природного камня позволяют поддерживать комфортную температуру в помещениях всю ночь. Дополнительная растопка печи при этом не требуется. Также хорош талькохлорид и для облицовки печей в саунах.

Для домов, которые постоянно отапливается, отдайте предпочтение печам, облицованным традиционным кафелем. Для того, чтобы помещение прогрелось, достаточно двух закладок топлива. Такие печи помещение прогревают равномерно, не пересушивая воздух.

Остановившись на одной из множества моделей каминов, не забывайте о том, что оборудование требует строгого соблюдения требований пожарной безопасности. Поэтому доверять монтаж камина все же стоит квалифицированным специалистам.