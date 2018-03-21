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AVC создали дизайн для упаковок гигиенической продукции
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AVC создали дизайн для упаковок гигиенической продукции 

ИнформУпак 4 часа назад
Дизайнер AVC остановил свой выбор на вызывающих ощущение чистоты цветах: белом и голубом. Превалирующий в упаковке белый цвет призван создать у покупателя ощущение свежести, подсознательно ассоциируемое с продаваемым продуктом.
Центральными элементами дизайна стали привлекающий внимание контрастный логотип и динамичный повторяющийся узор. Спокойное и лаконичное, но при этом стильное оформление призвано привлечь молодую аудиторию и передать основную идею бренда: Тone — это современная продукция для нежного ухода за собой.
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