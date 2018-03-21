Очаровательная избушка в скандинавском стиле в лесах Норвегии

Домик, построенный еще в 60-х, до сих пор выглядит прекрасно благодаря нынешним владельцам. Недавно они полностью заменили всю мебель, уложившись в весьма скромный бюджет, и вдохнули в каждую комнату новую жизнь.

Избушка в лесу. Фото с сайта 3.bp.blogspot.com Они оставили этому домику самое главное — скандинавское обаяние, которое не сравнится ни с каким другим в этом мире. Расположенный возле горной гряды Скрим, на небольшом холме, он выглядит как избушка отшельника, но интерьер в нем — милый и сказочно-прелестный.

При входе в избушку. Фото с сайта 3.bp.blogspot.com Стоит заметить, что любой скандинавский интерьер строится из мелочей. Чем их больше, тем более уютными и «домашними» получаются комнаты. И тогда маленький дом в лесу превращается в сказочное место, где красота природная смешивается с рукодельными искусствами.

Любой скандинавский интерьер строится из мелочей. Фото с сайта 3.bp.blogspot.com Маленькая гостиная, которая состоит лишь из мягкого уголка, расположена в одном из углов общей жилой комнаты. Так как площадь не позволяет выделить каждой зоне отдельную комнату, здесь же находятся печка, кухня и столовая.

Детали интерьера. Фото с сайта 3.bp.blogspot.com Каждый маленький предмет в этом доме используется одновременно и как декоративный, и как практичный. Только так можно уместить все необходимое на столь маленькой площади. Живут в этом доме четверо — молодая семейная пара с двумя дочками, и оформляли интерьер они все вместе.

Все предметы в этом доме и декоративны, и практичны. Фото с сайта 3.bp.blogspot.com Старые вещи смотрятся особенно хорошо, если сочетать их с другими предметами из той же эпохи. Так интерьер выглядит гораздо более реалистичным, чем, например, смесь старого буфета и пластиковых тарелок.

Ярко-голубые стулья в интерьере. Фото с сайта 3.bp.blogspot.com Особенно удачно получилось декорировать столовую. К нейтральному интерьеру, где в первую очередь использовали природные оттенки, добавили ярко-голубые стулья, что создает очень интересный эффект. Комната остается уютной, но при этом становится еще и веселой, что позволяет начинать день в позитивной обстановке за завтраком.

Кухня. Фото с сайта 3.bp.blogspot.com Кухня в этом доме сделана своими руками, хотя столешница, раковина и плита были куплены на заказ. Покраска фасадов в нейтральный цвет была обусловлена маленькой площадью помещения. Более темные дверки визуально уменьшили бы пространство, чего хозяева очень не хотели.

Спальня родителей. Фото с сайта 3.bp.blogspot.com Спальня родителей смогла вместить в себя только кровать и комод, но при этом выглядит едва ли не более уютной, чем остальные комнаты дома. Сочетание бежевого, белого, розового, салатового и древесного с персиковым оттенком вы тоже можете взять на заметку. Ведь предметы таких цветов очень легко найти, а вместе они смотрятся просто изумительно.

Спальня девочек. Фото с сайта 3.bp.blogspot.com Спальня девочек такая же маленькая, как и у родителей. Небольшое количество вещей помещается в прикроватную тумбу, но за счет удачно подобранного текстиля эта комната скорее напоминает волшебный детский домик, чем скромное жилище.

Туалет. Фото с сайта 3.bp.blogspot.com Туалет в этом доме простой и деревенский и находится на улице. Но маленькие предметы (картины, например), как и наличие растений, делают эту кабинку более уютной. Читайте также:

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