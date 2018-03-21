Как расположить искусство в интерьере: советы Оксаны Бутман

Оксана Бутман считает, что правильное расположение искусства — залог гармоничного интерьера. Правилами работы с произведениями искусства Оксана охотно делится с читателями своего блога.

Искусство — это душа интерьера: лишь с его появлением комнаты оживают. Располагайте искусство во всех комнатах интерьера, включая прихожую, коридор, ванную комнату…

лестничный пролет…

…и даже гараж дома.

Разместите их на комодах, консолях, шкафах и полках. Для создания объема и теней можно сделать композицию из работ разного формата, местами перекрывающихся.

Это наиболее важный фактор при выборе произведения искусства. Работа, которая слишком велика по сравнению с окружающей мебелью, будет выглядеть избыточной, а та, что слишком мала, будет смотреться незначительной. Например, как на фото ниже.

Вешать одну небольшую вертикальную картину над горизонтальной поверхностью дивана или над спинкой кровати — ошибка. Пара-тройка таких картин будет работать гораздо лучше.

Камин часто является центральной точкой интерьера. Вы можете добавить каминной зоне драматургии с помощью произведения искусства.

Горизонтальный ряд картин будет задавать ритм в помещении. Вертикальный ряд — вытягивать помещение вверх и нарушать прямолинейность, как, например, на фото ниже.

Вертикальная колонна из картин или фотографий — хороший прием для того, чтобы отделить одно пространство от другого: например, кухню от гостиной зоны.

Произведения искусства, расположенные по обе стороны угла, создадут цветовые акценты и иллюзию глубины, смягчат жесткость углов. Секрет в том, чтобы повесить совершенно идентичные картины или фотографии на одинаковом расстоянии от угла и пола.

Самым сложным является развеска картин под скошенными потолками, например, под лестницей или в мансарде. Нужно расположить картины разной высоты так, чтобы с увеличением высоты стен увеличивались картины, при этом следует соединить нижние углы картин с линией пола и дублировать верхнюю линию стены.

Всегда лучше повесить все картины на одной стене, а не развешивать их по всему пространству. Это непростая работа, нужно вписать все картины в заданное пространство и форму, сочетая рамы и сюжеты.

Не нужно бояться делать отверстия в крашеной стене — они элементарно шпаклюются и закрашиваются. К сожалению, страх сделать отверстия в стене приводит к многолетней проблеме пустых стен.

Если вы планируете повесить много картин разной формы и размера, сначала определите размер стены, с помощью скотча на полу задайте границы, положите упаковочную или другую бумагу, разложите на ней картины или фотографии, обведите их контур, вырежьте лекала и с помощью малярного скотча развесьте картины на стене.

Утвердившись в композиции, отметьте на лекалах места расположения отверстий для гвоздей и забейте гвозди прямо через бумагу, после чего снимите ее и повесьте картину или фотографию на гвоздь.

Он зависит от размера произведения искусства и от находящейся рядом мебели. Нужно стараться присоединить искусство к мебели, а не вешать его так, чтобы оно парило.

Если вы сидите, вам будет приятно видеть картину прямо перед глазами, не задирая высоко голову. Оптимальное расстояние между картиной и поверхностью мебели около 10—20 см. Отдельно висящие небольшие картины, как правило, центрируют на уровне глаз или немного ниже.