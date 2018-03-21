Кухня как с обложки: 10 советов по оформлению интерьера

Даже небольшую кухню можно превратить в настоящее произведение искусства, если подойти к ее оформлению творчески и продумать все детали. Делимся советами, которые помогут функционально обустроить любую кухню, при этом не жертвуя ее стилем и уютом.

Темные углы зрительно съедают пространство, поэтому, чтобы кухня выглядела просторной и светлой, важно решить вопрос естественного освещения. Рекомендуем сделать выбор в пользу светлого оформления: пространство будет казаться визуально больше, а вы сможете дать волю фантазии и расставить цветовые акценты на свой вкус. К примеру, можно подобрать гарнитур в цвет стен, остановившись на сдержанно-ярких оттенках и фактурах природных материалов.

Другие помощники в вопросе расширения пространства — светоотражающие поверхности. Используя глянцевые фасады, вы сможете визуально увеличить даже крохотную кухню.

Особенно выигрышно смотрятся на кухне зеркальные поверхности. Это может быть большое зеркало, зеркальный фартук или даже целая зеркальная стена. Любые отражающие фрагменты станут уместным и оригинальным решением, с помощью которого можно зрительно изменить форму и размеры помещения.

Помещение кухни можно смело оформлять в своих любимых оттенках, но помните, что лучше не применять более трех-четырех цветов: иначе основная идея дизайна рискует «потеряться».

Столешница и стеновая панель особенно интересно будут смотреться на контрасте: так вы визуально разделите пространство на зоны и расставите нужные акценты.

Определитесь, какие элементы вашей кухни возьмут на себя ведущую роль. Это могут быть шторы, обивка для стульев, скатерть или стол. Если вы решили покрасить в яркие цвета кухонные стены, выполните гарнитур в спокойных тонах. Помните и о том, что мелкий рисунок на стенах сделает комнату просторнее, а крупный, наоборот, уменьшит ее размеры. Если вы хотите «увеличить» высоту потолка, выбирайте вертикальный геометрический рисунок.

Нет ничего важнее, чем искусственное освещение на кухне. Главный принцип освещения на кухне — многоуровневость. Это значит, что каждая функциональная зона должна быть оснащена своими источниками света. В противном случае кухня будет темной и неуютной.

Самое удачное решение для общего освещения кухни — потолочные светильники вместо одной люстры в центре потолка. Интерьер только выиграет, если вы установите выключатель, позволяющий регулировать яркость света.

Рабочая зона особенно нуждается в грамотном освещении. Это может быть, например, стеклянный фартук со встроенной светодиодной подсветкой, светодиодная лента в пластиковом профиле или простые мебельные светильнике, вмонтированные в нижнюю часть навесных кухонных шкафчиков.

В большинстве кухонь стена, где находится окно, никак не используется. Проблема в батарее, которая практически всегда располагается строго под окном.

Самый простой и эффективный способ «замаскировать» батарею, чтобы использовать пустующее пространство в полной мере, — сделать обрешетку из металлопрофиля и затянуть все гипсокартоном. Так стена будет смотреться очень аккуратно, а вы сможете расположить под подоконником мебель или даже обеденный стол. Если из вашего окна открывается красивый вид, завтракать под естественным освещением и любоваться пейзажем будет особенно приятно.

Грамотная организация кухонного пространства — единственный способ избежать беспорядка, сделать комнату просторной и, что самое важное, удобной. Продумывая систему хранения, предусмотрите доступ к посуде и приборам, которыми вы пользуетесь каждый день. Угловые шкафы, открытые навесные полки, контейнеры и органайзеры в едином стиле помогут вам в этом вопросе.

Используйте и стены: крючки и рейлинги занимают очень мало места, но они как нельзя лучше помогают обеспечить хранение для многих кухонных принадлежностей.

Сэкономить драгоценное место поможет и встроенная техника: так вы получите дополнительную рабочую поверхность в виде незанятой столешницы. Вы можете укомплектовать свою кухню, остановив выбор на встроенной варочной поверхности (или духовом шкафе) и посудомоечной машине. Особенно стильно смотрится встроенный в кухонный гарнитур холодильник.

Если разумно задействовать площадь своей кухни с помощью базовой мебели у вас никак не получается, не бойтесь искать нестандартные решения. Одним из них является выбор мебели на заказ.

Самостоятельно отрегулировав глубину и высоту шкафов, вы сможете удачно расположить мебель и эффективно задействовать все пространство. А особенно приятным станет тот факт, что ваша кухня по-настоящему оригинальна.

Современная кухня должна сочетать стиль и удобство. В этом вам помогут мультифункциональные гаджеты: они позволят сэкономить не только деньги, но и используемое пространство, а также сделают процесс готовки приятным и интересным. Например, помимо базовой бытовой техники, современная хозяйка вряд ли обойдется без блендера, мультиварки, электрических мясорубки и кофемолки.

Выбирая многофункциональные мелочи на кухне, вы можете даже усовершенствовать свой дизайн и расставить новые акценты в интерьере. Разделочные доски, пробковые подставки под горячее, интересные кувшины для воды, интерактивные кухонные девайсы: используйте все возможности, чтобы сделать кухню идеальной и комфортной.

Посуда во многом определяет впечатление от кухонного интерьера. Разнообразные формы и цветовые решения помогут вам завершить обустройство кухни вашей мечты. Удобно иметь несколько наборов посуды: так вы сохраните единство стиля и не устанете от однообразия. Оригинально и свежо будут смотреться яркие однотонные сервизы в кухне светлых неброских тонов.

Выбирая посуду, помните, что все теплые оттенки способствуют разжиганию аппетита, а ахроматические цвета, наоборот, отвлекают от приема пищи, хотя могут выглядеть очень стильно (например, черные тарелки). Посуда с орнаментом станет отличным акцентом и придаст комнате дополнительный уют, а голубые и зеленые оттенки умиротворяют и заставляют проводить на кухне больше времени.