Как обустроить удобную кухню: 10 важных правил

Для кухни грамотная организация пространства особенно важна — чтобы было удобно и готовить, и хранить продукты, и собираться за столом всей семьей. А если кухня небольшая, этот вопрос становится первостепенным. Как его решить, рассказала Даша Ухлинова.

Продумывая планировку кухни, не забудьте организовать удобный «рабочий треугольник» — плита-мойка-холодильник. Рекомендуемое расстояние между этими зонами — не менее 1,2 м и не более 2,7 м. А в сумме должно получиться до 6 м.

При однорядной планировке кухни удобнее расположить мойку между плитой и холодильником.

Выдвинутые табуреты, мусорное ведро или другие вещи не должны мешать вам свободно перемещаться по кухне.

Удобная высота между верхней и нижней линией шкафов (фартук): 45—60 см. Дно верхнего модуля должно находиться на 5—10 см ниже плеча. Расстояние между шкафом и стоящим за кухонной столешницей человеком — не менее 25 см.

Высота столешницы определяется «правилом локтя». Каким бы ни был ваш рост, для комфортной работы рабочая поверхность должна быть на 15 см ниже локтя.

Если у вас кухня с островом или двухрядная, ширина прохода должна составлять минимум 110 см.

Чтобы готовить было удобно, предусмотрите хотя бы один неразрывный отрезок рабочей поверхности длиной 1 м.

Хотя расстояние от стола до кухонного гарнитура допускается от 90 см и более, свободное место перед духовкой должно составлять не менее 110 см.

Расстояние между вытяжкой и газовой плитой — 75 см, над электрической — 65 см.

Кстати, если у вас наклонная вытяжка, применимы другие расстояния: до газовой плиты — 60 см, до электрической — 40 см.