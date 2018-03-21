Квартира в стилистике Баухаус: проект Майка Шилова

Владелец двухкомнатной квартиры — холостяк, бизнесмен, путешественник, человек мира. На 85 квадратных метрах для него создали пространство для отдыха и приема гостей. Интерьер соответствует его статусу и отражает взгляды на жизнь.

Открытую планировку квартиры дизайнер Майк Шилов эффектно подчеркнул панорамным остеклением длиной в десять метров. У окна обустроили кабинет и зону отдыха с видом на Москву.

Еще одна особенность планировки — просторная проходная ванная комната, попасть в которую можно из прихожей и спальни. Она словно продолжает интерьер остальных комнат и выглядит такой же изысканно-парадной.

«Торцы стен и несущая балка подчеркнуты контрастными оттенками глубокого ночного синего и мягкого солнечного желтого цвета, поэтому современный облик интерьера перекликается с эстетикой Баухауса», — рассказывает Майк Шилов.

В проекте использовали только натуральные отделочные материалы: керамогранит, краску, обои, гипсовые 3D-панели в гостиной. «Вся отделка скоординирована таким образом, чтобы создать ощущение перетекающего пространства, в котором гармонично соседствуют различные объекты, — подчеркивает дизайнер. — В результате квартира выглядит намного больше своей реальной площади».

По этому же принципу подбирали и мебель — во всех комнатах, включая ванную и кухню, использовали только белый лак и орех.

Утилитарные предметы скрыли от посторонних глаз. Например, в интерьере незаметны системы хранения — они сосредоточены в гардеробной и прачечной при входе.

«Важной деталью стала встроенная кухня Dada, — делится дизайнер. — Она спрятана в стильный лакированный короб — в момент прихода гостей гостиная мгновенно преображается».

Большой шкаф с раздвижными дверьми в спальне также выполняет несколько функций. Здесь хранится не только повседневная одежда: за фасадом скрывается «умная» телевизионная и акустическая система — как в полноценной лаунж-зоне с домашним кинотеатром.

Мебель Casamilano, Ligne Roset, Zanotta и Glas Italia подчеркивает актуальный стиль интерьера и его модернистскую направленность. Необычной деталью интерьера стал биокамин, встроенный в журнальный столик.

Дизайнер поделился секретом подбора мебели для этого проекта: «Кресло Eames Lounge Chair, Vitra — классика XX века. Это штрих к портрету владельца квартиры — модного, но разносторонне образованного и интеллигентного человека».

Интерьер дополняет текстиль Lelievre и Jakob Schlaepfer. Его фактура и градиентное окрашивание с плавными переходами цветов создают особое настроение.

Фото: AD Magazine