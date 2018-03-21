Объявлены победители дизайн-конкурса «Кухня в стиле SMEG»

SMEG и SDO Club объявили победителей дизайн-конкурса «Кухня в стиле SMEG», которые в апреле отправятся в Милан на выставку Euroсucina-2018. По результатам голосования определились лауреаты в трех номинациях: «Профессионализм», «Уникальность дизайнерского решения» и «Выбор SMEG».

Победителем в номинации «Профессионализм» стал проект «Дом для дружной семьи» Анастасиии Дьяконовой. Победитель в номинации «Уникальность дизайнерского решения» — проект «Жилой комплекс Skandi Klubb» Юлии Каримовой . А победителем в номинации «Выбор SMEG» стал проект «Оттенок ностальгии» Ольги Бабиной.

Для того чтобы принять участие в конкурсе дизайн-проектов участникам нужно было разработать дизайн кухни «в стиле SMEG», используя 3D-модели техники бренда. Компания планирует повторить конкурс в дальнейшем.