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Объявлены победители дизайн-конкурса «Кухня в стиле SMEG»
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Объявлены победители дизайн-конкурса «Кухня в стиле SMEG» 

Inmyroom 7 часов назад
Фото: Inmyroom
SMEG и SDO Club объявили победителей дизайн-конкурса «Кухня в стиле SMEG», которые в апреле отправятся в Милан на выставку Euroсucina-2018. По результатам голосования определились лауреаты в трех номинациях: «Профессионализм», «Уникальность дизайнерского решения» и «Выбор SMEG».
Победителем в номинации «Профессионализм» стал проект «Дом для дружной семьи» Анастасиии Дьяконовой. Победитель в номинации «Уникальность дизайнерского решения» — проект «Жилой комплекс Skandi Klubb» Юлии Каримовой. А победителем в номинации «Выбор SMEG» стал проект «Оттенок ностальгии» Ольги Бабиной.
Для того чтобы принять участие в конкурсе дизайн-проектов участникам нужно было разработать дизайн кухни «в стиле SMEG», используя 3D-модели техники бренда. Компания планирует повторить конкурс в дальнейшем.
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