Шашлык надвигается: как быстро обновить фасад дачи к началу сезона

Хотя вокруг еще лежат снега, к нам неотвратимо крадется теплый май и открытие сезона дачных посиделок. Если за зиму ваш дом «осунулся» и утратил внешний лоск, то это можно быстро подправить. Эксперты делятся с читателями сайта «РИА Недвижимость» лайфхаками по быстрому косметическому ремонту дачи.

Обновляем крыльцо

За зиму больше всего страдают деревянные постройки и краска, поэтому обратите особое внимание на крыльцо, входную дверь, наличники, стены и окна, рекомендует эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Вадим Возный. И первым делом нужно будет освежить крыльцо. Если краска совсем облупилась, то придется ее обновить, продолжает эксперт. Сначала необходимо снять старый слой. Сделать это можно с помощью рубанка или наждачной бумаги. После того как поверхность будет очищена, можно красить. «Выбирайте специальную краску для деревянных фасадов с защитой от загрязнения», — советует Возный.

Также для очистки крыльца или открытой веранды можно использовать мойку высокого давления, добавляет директор по маркетингу торгового комплекса «Каширский Двор» Борис Сидоров . Такая машина будет полезна также тем, у кого на участки имеются красивые дорожки из плитки с рельефом, так как с ее помощью вымываются все загрязнения, которые крайне сложно вымести веником.

После очистки проверьте, нет ли трещин, не отходят ли доски, если краска сильно облупилась, удалите её. Обязательно пропитайте доски морилкой — это наиболее бюджетный способ и обновить цвет, и защитить дерево от грибков, подчеркивает эксперт.

Делай дверь

Замена двери — один из простых способов сделать так, чтобы обновление фасада невозможно было не заметить, подсказывают специалисты сети гипермаркетов «Леруа Мерлен». Это не такое уж дорогое удовольствие, добавляют они. Впрочем, можно эффективно преобразить и то, что есть. К примеру, повесить новый декоративный звонок, почтовый ящик, поставить новую ручку, или просто украсить дверь красивыми весенним венком.

Если хочется кардинально изменить дизайн двери, можно не только покрасить её, но и нанести рисунки при помощи трафарета, рекомендует Сидоров. Можно подобрать любую фурнитуру. Только при выборе дверной ручки обратите внимание на несколько важных моментов. Если хотите в будущем сэкономить на ее ремонте, выбирайте стационарную модель. Её преимущество перед фалевой заключается в том, что такие ручки работают независимо от запорного механизма, то есть, чтобы запереть дверь, её нужно замкнуть ключом. Это, конечно, не так удобно, как автоматический запорный механизм, зато в случае поломки ручки можно будет просто вставить новую и не менять ещё и замок. Обязательно выбирайте ручки, предназначенные именно для входных дверей. Они более устойчивы к влаге, чем ручки для межкомнатных дверей, советует Сидоров.

Если дверь деревянная, добавляет Возный, то для ее обновления можно проделать те же действия, что и с крыльцом, просто освежить краску и, если требуется, поставить новую ручку. Косметическое обновление двери может стоить чуть больше 1000 рублей.

Внимание на стены

Стены — самая крупная поверхность в доме, поэтому работ с ними будет больше всего. Если они требуют ремонта, то подойти к этим работам придется основательно, продолжает Возный. При выборе краски нужно помнить, что она подбирается под материал основания, на которое будет наноситься. «Как правило, фасадную краску подбирают под штукатурку: если у вас штукатурка с силиконовым органическим связующим, то и краска должна быть силиконовая», — подчеркивает эксперт. Штукатурка выигрывает по сравнению с грунтовкой и шпаклевкой по цене, стойкости к внешним воздействиям и простоте использования. Смесь не дает усадки и не образует трещин при высыхании, добавляет он.

А вот деревянные стены не покрывают штукатуркой, развивают тему эксперты «Леруа Мерлен». Стены из дерева пусть немного, но деформируются за год, а значит, штукатурка неизбежно растрескается. К тому же, дерево обладает природной красотой. Текстура древесных волокон и сучков прекрасна, достаточно ее только выгодно подчеркнуть. А вот для кирпичных стен доступен большой выбор декоративной отделки — клинкерная плитка, керамогранит, различные декоративные штукатурки краска и специальный лак, добавляют они.

Прежде, чем приступать к покраске деревянных стен, их нужно сначала тщательно очистить от грязи, пыли, мха, старой отслаивающейся краски. Затем наносится грунтовка. Лучше выбирать грунтовку, рекомендованную производителем выбранной вами краски. Непосредственно покраску начинают только после того, как полностью высохнет нанесённая грунтовка (не менее суток), объясняет Сидоров. «Постарайтесь нанести краску в течение одного дня. Нежелательно делать длительные перерывы в работе, поскольку есть вероятность, что оттенок получится неравномерным», — подчеркивает он.

Домовое «мимими» — аксессуары

Существует множество декоративных и функциональных аксессуаров, которые могут приятно преобразить внешний вид вашего дома.

Обратите внимание на различные светильники. Совсем необязательно покупать массивный фонарь, можно выбрать гирлянды из маленьких лампочек на любой вкус, рекомендует Сидоров. В теплое время года на веранде или даже на крыльце можно расставить растения в ярких горшках. Кстати, популярностью сейчас пользуются навесные грядки, которые крепятся прямо к фасаду дома, добавляет он.

"После того как стены, крыльцо и двери обновлены, остается последний штрих — наличники на окнах", — рассказывает Возный. Тут два пути: либо аккуратно их снять с помощью гвоздодера или топора, покрасить и вернуть на место, либо заменить на новые. И в первом, и во втором случае вы сможете оживить облик вашего дома, выбрав новые цвет или фактуру. Если решитесь на замену, то одна реечка, к примеру, из дуба обойдется вам в 105 рублей минимум. Это значит, что на одно окно нужно закладывать не менее 400 рублей, подсчитал он.

А самый простой способ преобразить вид дома — использовать архитектурную подсветку, продолжает эксперт. Здесь вам на помощь придут уличные бра и подвесы, ими можно украсить фасад и крыльцо, заодно они создадут дополнительное освещение для дорожек вдоль дома. Если на доме есть выразительные архитектурные элементы, их можно выделить в вечернее время с помощью светодиодных прожекторов, они потребляют мало электроэнергии, но при этом ярко светят и их легко самостоятельно установить на фасад дома. Если вы не хотите тратить время на подключение светильников к электросети, то можно остановить выбор на садовых светильниках на солнечных батареях, которые можно расставить вдоль дома, предлагает Возный.