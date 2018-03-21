3 проекта кухонь, победивших в конкурсе Smeg

6 марта представители компании Smeg, производителя итальянской бытовой техники, объявили результаты конкурса дизайна. Необходимо было разработать дизайн кухни «в стиле Smeg», обязательно применив в ней одну из 3D-моделей техники бренда. Так, духовой шкаф или холодильник бренда становились в этой кухне акцентным элементом, который сразу притягивает взгляд, но при этом остаётся в гармонии со всем остальным пространством.

Экспертное жюри в составе Бориса Уборевич-Боровского, Елены Чебурашкиной , Алексея Дорожкина и Виктора Дембовского отобрало лучшие проекты более чем из 80 работ, присланных на портал www.sdoclub.ru.

В номинации «Профессионализм» приз достался Анастасии Дьяконовой, с проектом «Дом для дружной семьи». «Уникальность дизайнерского решения» была оценена в проекте «Жилой комплекс Skandi Klubb» Юлии Каримовой , а «Выбором Smeg» стала работа Ольги Бабиной «Оттенок ностальгии».

Победители теперь поедут в Милан на выставку Euroсucina 2018, до которой осталось чуть меньше месяца.

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