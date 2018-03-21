Как преобразить гостиную: 12 экспресс-идей, которые вам понравятся

1. Постелите ковер

Откажитесь от предрассудков о коврах. Сегодня есть действительно красивые и модные модели: с ненавязчивыми принтами, плетеные циновки, вязаные коврики, однотонные ковры с ворсом разной длины, выбеленные ковры, как будто пролежавшие десяток лет где-то в кладовке. Выбирайте подходящий вариант и смело стелите на пол.

Дизайн: Cheryl Ketner Interiors

Чаще всего гостиной подходит большой ковер, поставьте на него передние ножки дивана и кресел, сделав своеобразным «островом» для мягкой мебели. Это поможет еще и визуально увеличить комнату.

2. Декорируйте полки открытого стеллажа

Расставьте книги и журналы в порядке убывания высоты, поставьте аксессуары в несколько рядов или оставьте несколько полок пустыми, чтобы добавить композиции воздушности. Ярким идеям для декорирования стеллажа мы посвятили отдельный материал.

Дизайн: CAVdesign

3. Купите чехол для дивана

Новый челох купить проще и дешевле, чем новый диван, но и он создаст ощущение свежести. Иногда даже лучше сшить чехол, если умеете или если у вас есть на примете кто-то с подходящими навыками.

Дизайн: Loft Stockholm

4. Организуйте домашний бар И для этого совсем необязательно покупать винный шкаф. Достаточно тележки или любого подходящего столика, а дальше — дело за аксессуарами и атрибутикой. Красивые бокалы, держатель для бутылки и подходящий стилю поднос сделают свое дело.

Дизайн: Bennett Lerner Interiors

5. Добавьте разные текстуры

Простой способ освежить интерьер гостиной — добавить в нее текстурные аксессуары.

Дизайн: Hannotte Interiors

Мягкие текстуры: вязаный пуф, кашемировый плед, бархатные чехлы на подушки, подстилка из искусственного меха. Природные: керамика ручной работы, камни, аксессуары из необработанной древесины. Блестящие: стеклянные вазы, зеркальные поверхности, блестящая латунь.

Вариантов может быть масса, но даже несколько таких аксессуаров вдохнут новую жизнь в вашу гостиную.

6. Организуйте релакс-зону у окна

Если у вас низкий подоконник — это отличный повод купить мягкий плед и несколько подушек для организации простой релакс-зоны. Если подоконник стандартной высоты, экспериментируйте: кресло у окна (пусть даже бюджетное кресло-мешок) сделают из обыденного окна любимое место отдыха.

Фото: Chris Snook

7. Поставьте массивное зеркало

Большое зеркало, по сути, — это еще одно окно. Оно способно преобразить пространство, сделать гостиную более легкой и просторной. Если поставить его напротив источника света и рядом с зелеными растениями, эффект усилится.

Дизайн: AK Interiors

8. Уберите фокус внимания от телевизора

Телевизор часто «главный герой» интерьера гостиной. Сместите с него фокус и повесьте вместо картину, а ТВ — поставьте сбоку на столике. Если у вас есть декоративный камин, во главе композиции может встать и он. Вы так же сможете смотреть ТВ, когда захотите, но он не должен быть центральной точкой интерьера гостиной.

Дизайн: Ardesia Design

9. Сформируйте новый диван

Эта идея подойдет для владельцев модульных диванов. Такие конструкции можно время от времени менять, приставляя и убирая разные части. Каждый раз в результате получается как будто новый диван, и это всегда оживляет интерьер.

Фото: Rikki Snyder

10. Добавьте мебель или аксессуар из другой эпохи

В современной гостиной винтажный столик, кресло или большой сундук, а также винтажные мелочи вроде статуэтки или подсвечника будут смотреться выигрышно. За ними необязательно идти в антикварные магазины — попробуйте «пройтись» по родственникам. Наверняка найдется что-то похожее.

Дизайн: Maureen Stevens Design

11. Замените чехлы на подушках

Самый простой и безболезненный для бюджета способ добавить интерьеру яркости — купить новые чехлы для диванных подушек. Среди последних трендов — цветочные мотивы и тропические принты. Все так же остаются актуальны геометрические и классические узоры.

Фото: H&M Home

12. Добавьте зелени

Несколько зеленых растений в горшках или фито-композиция на стене сделают интерьер гостиной живым и стильным. Достаточно использовать простые советы, как применить зелень в интерьере правильно.

Дизайн: Outline Interiors