Уход за домашним текстилем

Если вы хотите, чтобы шторы и занавески как можно дольше имели отличный внешний вид и радовали вас, то за ними необходим тщательный уход. В первую очередь необходимо запомнить, что для каждого домашнего текстиля нужен свой особый подход, так как материал для штор может быть разным!

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Для ухода за шторами следуйте нашим советам:

В стиральной машинке можно стирать только занавески из плотных тканей. Если вы решили их постирать, то гардины из разных материалов лучше всего не смешивать, а стирать отдельно. Правильно подобрать нужную программу для стирки поможет инструкция для стиральной машины.

Лучше подходит режим деликатной стирки. Можно также воспользоваться функцией дополнительного полоскания, помня о том, что остатки моющих средств под воздействием солнечных лучей могут поспособствовать быстрому выгоранию ткани штор. Поэтому, чем лучше будут выполосканы шторы, тем дольше они прослужат.

Отжим лучше выбрать на минимальных оборотах стиральной машины или же — вручную. Главное — не переусердствовать, не повредить ткань и не оставить ненужных складок на полотнах.

Для глажки штор подходит та температура, что соответствует ткани, из которой они сделаны. Поэтому первым делом разберитесь с режимами, что есть в утюге. Не забывайте о чистоте подошвы утюга. Гладить шторы лучше всего через белую хлопчатобумажную ткань, с изнанки. Особо это касается штор, выполненных из тканей, которым требуется высокая температура при глажке.

Шторы, которые нельзя постирать, можно почистить. Таких вариантов ухода несколько — например, сухая обработка текстиля пылесосом. Для этого потребуется мягкая насадка или синтетические метелки. В случае, если ткань штор не боится пара, можно дополнительно воспользоваться пароочистителем.

Легко ухаживать за тюлевыми занавесками. Такой материал легко стирается, быстро сохнет, практически не нуждается в разглаживании, словом, проблем с такой тканью крайне мало. Единственный нюанс — не стоит использовать во время стирки режим «отжима», а сушить постиранные занавески в расправленном виде.

Недостаток тюлевой ткани — способность желтеть со временем. Для того, чтобы предотвратить возникновение желтых пятен, используйте во время стирки моющее средство для вещей белого цвета. В таких средствах, как правило, присутствует отбеливатель.

Не стирайте ламбрекены, они слишком жесткие. После стирки шторы могут потерять форму. Для того, чтобы привести их в порядок, лучше всего воспользоваться химчисткой. В домашних условиях можно лишь очистить поверхность от пыли. Для этого потребуется пылесос с мягкой насадкой.

Если у вас шторы из бархата, то ставьте деликатный режим. Отжимать ткань лучше всего вручную. А сушить такие шторы необходимо в расправленном виде, поскольку в этом случае в процессе глажки не придется использовать высокие температуры. Не забывайте, что гладить бархат нужно по направлению ворса.

Что касается всеми любимой органзы, то лучше всего использовать специальное мягкое моющее средство. Для стирки более всего подходит деликатный режим. При этом выкручивать или тереть изделия из органзы нельзя, можно лишь слегка отжимать ткань.

Прекрасным материалом для штор, конечно же, является лен. Для стирки натурального тончайшего полотна необходима ручная стирка. Сушить льняную ткань, с учетом возможной большой усадки, стоит, разложив на ровной поверхности. Гладить льняные шторы лучше всего при высокой температуре с увлажнением.

Темный шелк стоит отдать в химчистку. Кроме того, во время глажки шторы из искусственного шелка нельзя увлажнять. Выравнивать материал лучше всего через дополнительную влажную ткань.