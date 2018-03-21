Дизайн типовой трёшки в стиле кантри

Кухня

Пожелания заказчиков

Типовая трёшка расположена в доме серии П-44. Ее обитатели — семья с двумя детьми (дочь старшеклассница, сын — ученик начальной школы). У каждого из членов семьи есть свои пожелания к новому интерьеру. Так, в комнате дочки, будущего биолога, должен поместиться аквариум, сыну требуются парта и спортивный комплекс, а родителям хочется организовать в спальне зоны для чтения и работы. Кроме того, необходимо создать много систем хранения, в том числе для книг. Заказчикам нравится дачная стилистика, загородная обстановка, светлое дерево, камин.

Комната дочери

О проекте

Формат типового жилья, действительно, редко предоставляет возможность для ощутимой реорганизации пространства. Однако у автора этого дизайн-проекта получится реализовать все просьбы читателей путём относительно незначительных (со строительной и финансовой точек зрения) корректировок. Так, после возведения ломаной перегородки меньшая часть центральной жилой комнаты будет превращена в биб­лиотеку, большая, находящаяся поблизости от окна — в комнату дочери. За инсоляцию проходного книгохранилища станут отвечать фрамуги, предусмотренные во вновь возведённой стене и межкомнатных дверях. Требуемую зону для чтения в спальне родителей обустроят напротив входа в помещение. От кровати её отделят посредством плотных штор. Для организации рабочего места потребуется утеплить лоджию при спальне.

Балкон

Кухня

Конфигурация помещения позволит скомбинировать две схемы размещения кухонного гарнитура — угловую и линейную. Вентиляционный короб нарастят таким образом, что это позволит разместить рядом напольные модули стандартной глубины 60 см. Прямой отрезок гарнитура составят из секций глубиной 40 см. Обеденную группу — круглый стол с четырьмя стульями — акцентируют многорожковой люстрой.

Кухня

Комната дочери

Чтобы ограничить расходы на реализацию проекта, молодёжную комнату, как, впрочем, и все прочие помещения, обставят готовыми предметами мебели. Индивидуальность интерьеру придадут посредством материалов отделки и предметов декора — обоев, потолочных и настенных светильников. Учитывая активность паттернов стеновой отделки, текстильные изделия будут выполнены из ткани спокойных тонов.

В перегородке, отделяющей библиотеку от комнаты девочки, предусмотрят фрамугу с крестообразной раскладкой по стеклу. Аналогичное функциональное дополнение получат и все межкомнатные двери.

Комната дочери

Комната сына

Помещение, предназначенное для сына, условно поделят на зоны сна, учёбы и отдыха. Парту поместят у окна, по обеим сторонам которого установят одинаковые книжные шкафы с открытыми и закрытыми секциями. Двухъ­ярусная кровать будет выполнять функции «гостиной» и «спальни». Под спортивным комплексом, надёжно закреплённым на капитальной внутриквартирной стене, предусмотрят мат. Нижнюю треть стен обошьют вагонкой, что упростит уборку помещения, верхнюю — оклеят обоями в клетку.

Комната сына

Спальня

Чтобы предложенный вариант перепланировки подлежал согласованию, между лоджией и жилой комнатой следует сохранить порожек, а вместо демонтированного балконного и подоконного блока установить частично остеклённые сдвижные двери. За отопление кабинета будет отвечать тёплый пол.

Спальня

Санузел

Отказ от ванны в пользу душевой ниши, которую предполагается обустроить строительным способом, позволит поместить во влажном помещении хозяйственный шкаф, в нижнюю секцию которого встроят стиральную машину. Среднюю секцию и антресоль используют для хранения текстиля, а также бытовой химии и косметических средств.

Санузел

Прихожая и коридор

Полы в зонах высокой нагрузки — прихожей, коридоре, влажных помещениях, кухне — выложат керамическим гранитом, в библиотеке и жилых комнатах используют массивную доску.

Прихожая и коридор

Преимущества

Недостатки

У всех членов семьи появится собственное приватное пространство.

Демонтаж подоконного блока и утепление лоджии усложнят согласование проекта.

Лоджия утеплена и оборудована как кабинет.

Нет зоны гостиной.

Организовано место для библиотеки.

Обустройство душевой ниши предложенным — строительным — способом требует выполнения тщательной гидроизоляции.

Много мест хранения.

Сохранена высота потолков.

Повышена инсоляция проходных тёмных зон.