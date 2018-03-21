Ещё
6 стильных и современных интерьеров гостиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 стильных и современных интерьеров гостиной 

Salon.ru 35 минут назад
Фото: Salon.ru
1. Вариант оформления гостиной от бренда VisionnaireКонцептуальное оформление гостиной было предложено компанией Visionnaire в рамках Миланской выставки. На фоне пышной тропической зелени особенно эффектно выглядят мягкая мебель из коллекции Convention и комбинированный журнальный столик Donhil.
2. Интерьер в стиле минимализмАрхитектор Николай Голубев: «Эта гостиная — часть многофункционального пространства, в котором протекает основная жизнь семьи. Здесь можно принимать гостей, смотреть кино и наслаждаться огнём в камине или музыкой. Интерьер построен на гармонии пространственных ритмов, тщательно продуманном зонировании и на эффектном сочетании текстур и материалов: мрамора, древесины, керамической плитки».3. Гостиная в экостилеДизайнер Ольга Черненко: «Здесь использован мой любимый дизайнерский приём — сочетание сбалансированной палитры тёплых оттенков с яркими цветовыми акцентами, помогающее создать позитивное настроение в интерьере. А индивидуальный характер сформировался с помощью отделки из натуральных материалов, выполненной на заказ. Центральное место в главной гостиной заняло монументальное панно из четырёх слэбов редкого и красивого мрамора Teak Wood, а стены отделаны панелями из экзотического дерева этимое».4. Интерьер в стиле эклектикаВ проекте португальского архитектурного бюро Saaranha&Vasconcelos интерьер гостиной воплощает собой концепцию элегантного микса стилей и приёмов. Классические элементы декора и антикварная мебель сочетаются с современным дизайном, чёрно–белой гаммой и яркими арт–объектами. 5. Гостиная в современном стилеДекоратор Светлана Ильина: «Эта гостиная особая, она отличается от классических интерьеров всего дома, так как является частью автономной территории сына. Здесь сделана ставка на современный дизайн, выразительные контрастные фактуры, яркие акценты, а специ­фическое пространство мансардного этажа добавило динамики».6. Сочетание классики и современного стиля в интерьереДекоратор Екатерина Козлова: «Интерьер задуман лаконичным, деликатным и вместе с тем эклектичным, что создаёт определённую интригу и характер. Это гостиная–библиотека, поэтому здесь предусмотрены места для хранения книг. Центральными объектами стали декоративный камин и панно над ним со встроенной за зеркалом плазмой. Палитра интерьера состоит из серых и золотистых оттенков».
Salon.ru: последние новости
Очарование старины: 12 антикварных светильников на разные случаи 11 модных вещей, которые добавят воздуха интерьеру Петербургская классика: элегантный интерьер в традициях Северной столицы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как на самом деле выглядят модели plus-size48
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам39
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье18
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы2
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение