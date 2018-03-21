6 стильных и современных интерьеров гостиной 

1. Вариант оформления гостиной от бренда VisionnaireКонцептуальное оформление гостиной было предложено компанией Visionnaire в рамках Миланской выставки. На фоне пышной тропической зелени особенно эффектно выглядят мягкая мебель из коллекции Convention и комбинированный журнальный столик Donhil.
2. Интерьер в стиле минимализмАрхитектор Николай Голубев: «Эта гостиная — часть многофункционального пространства, в котором протекает основная жизнь семьи. Здесь можно принимать гостей, смотреть кино и наслаждаться огнём в камине или музыкой. Интерьер построен на гармонии пространственных ритмов, тщательно продуманном зонировании и на эффектном сочетании текстур и материалов: мрамора, древесины, керамической плитки».3. Гостиная в экостилеДизайнер Ольга Черненко: «Здесь использован мой любимый дизайнерский приём — сочетание сбалансированной палитры тёплых оттенков с яркими цветовыми акцентами, помогающее создать позитивное настроение в интерьере. А индивидуальный характер сформировался с помощью отделки из натуральных материалов, выполненной на заказ. Центральное место в главной гостиной заняло монументальное панно из четырёх слэбов редкого и красивого мрамора Teak Wood, а стены отделаны панелями из экзотического дерева этимое».4. Интерьер в стиле эклектикаВ проекте португальского архитектурного бюро Saaranha&Vasconcelos интерьер гостиной воплощает собой концепцию элегантного микса стилей и приёмов. Классические элементы декора и антикварная мебель сочетаются с современным дизайном, чёрно–белой гаммой и яркими арт–объектами. 5. Гостиная в современном стилеДекоратор Светлана Ильина: «Эта гостиная особая, она отличается от классических интерьеров всего дома, так как является частью автономной территории сына. Здесь сделана ставка на современный дизайн, выразительные контрастные фактуры, яркие акценты, а специфическое пространство мансардного этажа добавило динамики».6. Сочетание классики и современного стиля в интерьереДекоратор Екатерина Козлова: «Интерьер задуман лаконичным, деликатным и вместе с тем эклектичным, что создаёт определённую интригу и характер. Это гостиная–библиотека, поэтому здесь предусмотрены места для хранения книг. Центральными объектами стали декоративный камин и панно над ним со встроенной за зеркалом плазмой. Палитра интерьера состоит из серых и золотистых оттенков».