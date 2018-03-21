6 стильных и современных интерьеров гостиной

1. Вариант оформления гостиной от бренда VisionnaireКонцептуальное оформление гостиной было предложено компанией Visionnaire в рамках Миланской выставки. На фоне пышной тропической зелени особенно эффектно выглядят мягкая мебель из коллекции Convention и комбинированный журнальный столик Donhil.