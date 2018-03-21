Семья построила дом своей мечты из старой церкви

Это примечательное место находится на севере Англии. Речь идет о церкви святого Николая, которую возвели в 18 веке на месте ранее существовавшего христианского храма. В свою очередь храм был воздвигнут в 1100 году, что говорит о священности этого места для народа.

Однако в 1980 году по неизвестным причинам церковь опечатали и более чем на 20 лет о сооружении вовсе забыли. В 2002 году церковь выставили на торги недвижимости, после чего ее выкупила одна семья. Удивительно, но они не стали возрождать сооружение и делать его обителью религиозного населения. Из церкви семья построила роскошный дом. Только представьте себе — 5 спален, 2 ванные и 2 шикарные гостиные. Это не говоря о 2 кухнях и гигантском коридоре, объединяющим их владения. Снаружи здание выглядит как обычная церковь. Сооружение представляет собой типичное английское строение, в котором прослеживаются готические черты. Недалеко от церкви остались даже многовековые захоронения, возле которых воздвигнуты грубо обтесанные надгробные камни. Однако стоит вам переступить порог этой церкви, как открывается что-то неимоверное.

Гостиная создана в выдержанном строгом стиле, который отлично сочетает в себе функциональность и удобство. А деревянная отделка придает жилищу презентабельный вид.

Одна из ванных комнат растянулась на три уровня, позволяя жителям и гостям принимать успокаивающие водные процедуры. В центре столовой — огромный деревянный стол. Выглядит все, будто вы попали в фильм про английских рыцарей.

Одна из спален была размещена в старой колокольне, что позволяет любоваться прекрасным видом ландшафта из ее окон. А в соседней спальне можно насладиться витражами из разноцветного кварца. ​Семья поработала над всеми малейшими деталями. Удалось даже обустроить нежилой подвал в таком стиле, что он кажется уютным и милым.