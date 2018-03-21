Как организовать спальное место в маленькой квартире: 6 умных решений

1. Кровать в шкафу

Дизайн: Holly Marder

В этой ситуации можно ощутить себя персонажем волшебной Нарнии, попадающим в сказочную страну с помощью шкафа: один из удачных и функциональных вариантов скрытых кроватей — вот такая складная модель. Спрятаться такое спальное место может и в стеллаже с книгами, и в «стенке» с телевизором.

2. Кровать на втором «этаже»

Lucy Call

Один из любимых дизайнерских приемов при минимуме пространства — создание антресолей. Такой вариант делает интерьер разнообразнее: несколько уровней задают динамичность любому помещению, в нем интереснее жить. Кровать можно подвесить к потолку, обустроить сверху шкафа или положить матрас на выступ: так пространство внизу не будет загромождаться. Разумеется, эту идею можно воплотить только при наличии высоких потолков.

3. Спальня в кубе

Дизайн: Batiik Studio

Все чаще можно наблюдать появление в домах и квартирах конструкций-кубов: некоторые из них выполняют функцию кухни, другие — гардеробных, прачечных, ванных комнат. Но больше всего кубов именно со спальней, напоминающей кокон или нишу — с удобным местом для кровати и хранения вещей.

4. Кровать в подиуме

Дизайн: Stedila Design

Еще один функциональный вариант, позволяющий спрятать спальное гнездышко от посторонних глаз — выдвижная кровать. Удобнее всего спрятать её в подиуме, а сверху может быть место отдыха, мини-кабинет или игровая для детской.

5. И диван, и кровать

Дизайн:Елена Королева

Подходящий вариант для маленьких студий. Если хотите разместить в комнате и диван, и кровать, нужно будет правильно продумать расстановку. Правильно — это когда нет лишних предметов на пути основного движения, а все элементы соразмерны друг другу и помещению. Визуально отделить диван от кровати можно десятком способов: с помощью открытого стеллажа, ширмы, стационарной перегородки, шторы или даже света.

6. Комната-трансформер

Фото: фабрика Stanley, модель Tango

Есть варианты, когда кровать можно спрятать… за диван. В открытом виде кровать с довольно высоким спальным местом опускается прямо поверх дивана. В закрытом — поднимается за его спинку и выглядит мебельным фасадом с несколькими полками. Минус в том, что диван вы не выбираете, а покупаете тот комплект, что предложил производитель.