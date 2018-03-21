Павлины, зеркала, цветы. Каким был татарский дом ХIХ века

Татарской сельской усадьбе посвящено множество исследований, а вот городской — гораздо меньше. Архитектор, профессор кафедры графического моделирования КГАСУ Равиль Айдаров восполнил это пробел, восстанавливая облик и интерьер деревянных домов ХIХ века по воспоминаниям старожилов, изобразительным и литературным произведениям. Многие образцы деревянного зодчества он «взял на карандаш», запечатлев их в художественных произведениях. О том, каким был татарский дом XIX века, он рассказал «АиФ-Казань»

«Кажется, что переехал»

«Старо-Татарская слобода в ХIХ веке — это отдельный мир, — рассказывает Равиль Айдаров. — От остальной Казани она отличалась и архитектурой, и укладом и обликом жителей. Краевед Евгений Белов писал в начале ХIХ века: «В Татарской части города нет ничего русского. Только спустишься с горы, а кажется, что далеко переехал куда-то в другое место. Уже при первом знакомстве с Казанью вы сталкиваетесь с Азией. Шелковые, фантастически изукрашенные яркими узорами шарфы, восточные сафьяновые сапоги, бархатные серебром и позолотой отделанные туфли. В трамваях вы встречаетесь с мусульманскими женщинами. Ярко разрумяненные круглые лица с черными выкрашенными зубами. На голове и плечах наброшен полухалат из ярко зеленой восточной ткани. Все это так странно, так оригинально, особенно когда подумаешь, что стоит только пройти несколько кварталов, чтобы увидеть университет, церкви».

В то время татарские слободы в Казани располагались за озером Кабан и протокой Булак. Кирпичные дома и мечети располагались лишь на нескольких улицах слободы — на ул. Московской, Тихвинской и Екатерининской. В основном же строили из сосновых бревен, и так хорошо, что целые кварталов из дерева сохранялись до 80-х годов ХХ века. Однако во время подготовки к 1000-летию Казани деревянную застройку стирали с лица города целыми кварталами.

Павлины и экзотические сады

В отличие от русских кварталов, татарские долгое время были застроены довольно хаотично. Выстраивание домов по красной линии сложилось лишь со временем.

Этнограф Н. И. Воробьев так описывал сохранившиеся до 2000-х годов ХХ века усадьбы: «Вдоль узких и кривых улиц тянутся бесконечные заборы, то простые, то богато раскрашенные и украшенные решетками, да амбары и бани. Домов совершенно не видно — они прячутся в глубине дворов за зеленью, выставляя на улицу только свои фронтоны, так, что проезжая по улице, нельзя составить представление о домах».

«Высокие заборы характерны для организации усадеб на Востоке — вспомните улицы Средней Азии с их наглухо закрытыми от посторонних глаз дворами, — отмечает Равиль Айдаров. — Отличия были и в устройстве двора.

В зажиточной татарской усадьбе, в отличие от русской, более свободная планировка, часто встречаются необычные элементы, к примеру, экзотические сады, беседки. Русские же дворы более утилитарные. Профессор Казанского императорского университета Карл Фукс писал, что дом обычно стоял на середине двора, а амбары выстраивались вокруг него».

Столбы забора против дома украшались цветными шарами, а решетки раскрашивались белым, красным, синим, зеленым.

Насколько достоверны яркие цвета, которыми выкрасили воссозданную в Казани Старо— Татарскую слободу? Равиль Айдаров утверждает, что для облика татарских домов характерны яркие цвета, пусть и не настолько, как в стилизациях для туристов.

«А еще многое зависит не от национальности, а от региона, — считает архитектор. — Если на территории Татарстана отделка русского дома относительно аскетична, то в Нижнем Новгороде дома по щедрости форм и декора напоминают теремки. Да и дома русской профессуры Казанского университета на Тельмана были богато отделанными — сложные фасады, кровли, эркеры».

Обычно сруб обшивался накладными дощечками, подобранными в определенном порядке, к примеру, «в елочку»). Появлялись горизонтальные нашивные пояски, наличники в виде полочек на кронштейнах. Характерна техника накладного декора в виде ромбов, квадратов, кругов, птиц, растительного орнамента, которые раскрашивались масляными красками в разные цвета. Был распространен декор наличников «сияние». К началу ХХ века декор становится сдержаннее, но заглубленные фронтонные ниши и оформление их балясинами встречаются в нынешних татарских усадьбах.

Дом городской, убранство сельское

В течение всего ХIХ века жилая застройка непрерывно уплотнялась — участки нещадно резали.

В татарских слободах преобладающим типом была усадьба, соединяющая и жилую, и торговую функции. Устройство дома жители «привозили» из села. Первый этаж — черная изба с кладовыми кухней, жилыми комнатами для прислуги. Второй этаж — хозяйский. Мужская и женская половины разделены и включают обычно 2-4 комнаты. В небогатых семьях женщины довольствовались пространством за печкой. А вот на чердаке часто устраивали летнее жилье для молодых девушек.

Сыновья строили дома рядом с отцовским, и многие обеспеченные семьи сооружали переход из одного дома в другой по застекленной галерее в затейливыми ажурными окнами.

Балконы и террасы, выходящие на улицу, были не характерны для татарского дома из-за того же стремления к приватности. Вместо них в саду ставили беседки для чая.

Главный — граммофон

В интерьере до начала ХIХ века сохранялись национальные устои и традиции, рассказывает Равиль Айдаров. Татарские дома отличались большим количеством мягких изделий. На стенах — полотенца, нарядная одежда. На полу — множество ковриков ручной работы, их расстилали и на саке (это то, что мы сейчас называем подиумом). Самая распространенная мебель в жилой комнате — кованые сундуки. Чайные столики с самоваром и фарфоровой посудой были совсем низенькие — высотой 35 см.

Европеизация сначала затронула дома самых обеспеченных казанцев, а потом уже мещан, и началась она с мужской половины дома. Со стен исчезли полотенца, мягкие драпировки, а на замену им пришли штукатурка, доска и цветные бумажные обои. В жилых комнатах поселились изразцовые голландские печи. Саке уступили место диванам и тахтам, а сундуки отправились в кладовки. Пол выкладывается паркетом и устилается персидскими коврами. По стенам ставятся шкафчики с фарфоровой посудой и чайные столики с китайским сервизом и самоваром. Украшением же интерьера был граммофон.

В татарских домах было больше растений, зеркал, клеток с птицами. В цветовом решении также отображался восточный колорит: пестрые скатерти на столах, яркие ковры, занавеси и другое.

«В Европе, например, Финляндии снова возвращаются к дереву, много строят из него, а также реставрируют старое. К сожалению, в Татарстане нет политической воли на сохранение деревянного зодчества, — сетует Айдаров, работавший главным архитектором Вахитовского района Казани в 1973— 1986 годах. — В 70-е годы выделяли средства на целые улицы — восстанавливались и дворы, и заборы. Сейчас же речь идет лишь об отдельных домах. Уже и мастеров, восстанавливающих по старым технологиям, почти не осталось. А ведь дерево может быть почти вечным, если с ним правильно работать. Сам видел: снимают обшивку векового дома, а под ним бревна в великолепном состоянии, даже звенят. Хорошо бы мы научились это ценить».