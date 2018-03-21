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Как из двушки сделать крутую однушку со спальней за стеклом
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Как из двушки сделать крутую однушку со спальней за стеклом 

Roomble.com 4 часа назад
Фото: Roomble.com
Молодой паре заказчиков хотелось иметь светлое, уютное и современное пространство для жизни. Причём его функциональность была не так важна, как общее настроение и стиль, потому что квартира планируется лишь для временного проживания. Сделать кухню, гостиную и спальню одним целым, чтобы в доме было много воздуха и света, — вот какую задачу пришлось выполнять дизайнеру интерьеров Екатерине Логвиновой и её дизайн-студии Katushhha.
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Екатерина Логвинова, дизайнер интерьеров и архитектуры, руководитель студии Кatushhha
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Члены команды дизайн-студии Katushhha — это авторы проектов, профессионалы в области дизайна интерьера и архитектуры. Их основная задача — разрабатывать грамотные и функциональные интерьеры, стильные и уютные.
www.katushhha.ru  Проекты ВСЕ  Загородный дом в стиле Лофт Реализация Жк. Царская столица 75 м2  Главная задача заключалась в концептуальном решении, цвета, форм, текстур. Комната имеет единое пространство, которое необходимо было разделить на зоны: кухонную, обеденную, зона отдыха и сна. Одна из особенностей интерьера — большие панорамные окна, которые делают пространство просторным и воздушным.
Так что большинство дальнейших решений принималось с учётом того, чтобы продолжить общую концепцию расширенного пространства. Цветовую гамму для интерьера подбирали исходя из предпочтений заказчиков и стиля. В большей степени использовали светлые оттенки и пастельные тона, делая акценты с помощью тона.
Центральной зоной стала кухня, так как заказчики любители готовить. Дизайнеры решили выделить её не только тонально, но и с помощью разных текстур (дерево, мрамор), что позволило визуально сократить столь вытянутую форму кухни и сделать её нескучной, акцентной. Преобладающий белый цвет выбран не случайно, ведь он служит для увеличения пространства, чего так хотелось добиться.
Зона спальни как будто растворяется в интерьере и стирает границы. Она выглядит простой и мягкой за счёт тёплых оттенков и лёгких форм. Создавая этот проект, дизайнерам хотелось передать чувство простора и воздушности. Светлые, пастельные тона для дизайна спальни — замечательная компания для белоснежного цвета. Такая палитра отделки в сочетании с природными тонами древесины создаёт прекрасную успокаивающую атмосферу.
Единая концепция продолжается и в ванной комнате, но с добавлением красок и яркости. Главным звеном стала зона с раковиной, где разместился красочный мох, добавляющий интерьеру ощущение живой природы. За основу опять взят белый цвет, что делает пространство облегчённым и воздушным, а текстура дерева создаёт уют. Зону инсталляции дизайнеры выделили для общей композиции тонального решения интерьера, тем самым добились целостной картинки.
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