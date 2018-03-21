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ИКЕА выпустила Android-приложение для подбора мебели
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ИКЕА выпустила Android-приложение для подбора мебели 

Roomble.com 4 часа назад
Фото: Roomble.com
Приложение создано для экспериментов с дизайном интерьера и позволяет «примерять» новые предметы мебели к любому пространству. С помощью IKEA Place можно посмотреть, как тот или иной предмет мебели будет выглядеть в реальном интерьере, сохранить дизайн и поделиться им с друзьями. Каждый товар содержит прямую ссылку на соответствующую страницу сайт ИКЕА.
Приложение IKEA Place позволяет пользователям «примерить» предметы мебели в любом пространстве. Все товары — от диванов и столов до ковров и ламп — автоматически подстраиваются под нужный масштаб, позволяя выбрать дизайн, габариты и функциональность обстановки.
Для пользователей IKEA Place из России доступен русифицированный интерфейс. На основе геолокационных данных в приложении автоматически отображаются товары из локального ассортимента. В будущем компания планирует расширять список доступных в приложении товаров, в первую очередь фокусируясь на новинках ассортимента.
Как использовать приложение IKEA Place?
Убедитесь, что на вашем смартфоне установлена Android 7.0.
Скачайте приложение IKEA Place бесплатно из магазина Google Play.
Просканируйте пол в той части интерьера, где вы планируете разместить предмет мебели.
Просмотрите список товаров ИКЕА, доступных в приложении, и выберите понравившийся предмет мебели.
Поверните товар при необходимости и разместите его на полу.
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