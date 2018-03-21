ИКЕА выпустила Android-приложение для подбора мебели

Приложение создано для экспериментов с дизайном интерьера и позволяет «примерять» новые предметы мебели к любому пространству. С помощью IKEA Place можно посмотреть, как тот или иной предмет мебели будет выглядеть в реальном интерьере, сохранить дизайн и поделиться им с друзьями. Каждый товар содержит прямую ссылку на соответствующую страницу сайт ИКЕА.

Приложение IKEA Place позволяет пользователям «примерить» предметы мебели в любом пространстве. Все товары — от диванов и столов до ковров и ламп — автоматически подстраиваются под нужный масштаб, позволяя выбрать дизайн, габариты и функциональность обстановки.

Для пользователей IKEA Place из России доступен русифицированный интерфейс. На основе геолокационных данных в приложении автоматически отображаются товары из локального ассортимента. В будущем компания планирует расширять список доступных в приложении товаров, в первую очередь фокусируясь на новинках ассортимента.

Как использовать приложение IKEA Place?

Убедитесь, что на вашем смартфоне установлена Android 7.0.

Скачайте приложение IKEA Place бесплатно из магазина Google Play.

Просканируйте пол в той части интерьера, где вы планируете разместить предмет мебели.

Просмотрите список товаров ИКЕА, доступных в приложении, и выберите понравившийся предмет мебели.

Поверните товар при необходимости и разместите его на полу.

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