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Можно ли сделать панорамные окна?
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Можно ли сделать панорамные окна? 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В гостях в новостройке увидела окна почти до пола. Теперь тоже хочу такие. Можно ли их установить во время ремонта? Л. Тунева, Петергоф
— Такой вопрос решается только во время строительства дома. Постфактум осуществить это практически невозможно, — поясняет юрист Виктор Корпылев. — Это будет не что иное, как перепланировка квартиры.
Делать её можно только после согласования проекта со множеством инстанций. Но надо понимать, что никто не разрешит вам ломать несущую стену.
Инженер по промышленному и гражданскому строительству Андрей Морощенко предупреждает: это опасно не только для отдельно взятой квартиры, но и целого дома.
— При устройстве панорамных окон встраиваются специальные конструкции, поддерживающие вес стены, — поясняет инженер. — В большинстве квартир со стандартными проёмами оконная перемычка сделана именно для этого размера. И больше, чем она есть, окно сделать нельзя.
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