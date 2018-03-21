Пять ошибок в дизайне обеденной зоны

В прежние времена отдельная столовая была практически в каждом доме. Но сегодня ее все чаще заменяет простая обеденная группа, состоящая из стола и стульев и размещенная в одной из комнат. Вполне приемлемый вариант, учитывая немногочисленный состав современной семьи и нынешний стиль жизни.

В квартире обеденную зону обычно организуют на кухне или в гостиной. И то, и другое решение может быть привлекательным, если, конечно, не делать следующих ошибок. Ошибка №1: не хватает света

Даже в хмурую погоду и вечером здесь должно быть светло, иначе трапезничать и общаться будет некомфортно. Поэтому на кухне плотным портьерам не место — стоит предпочесть легкие светлые занавески.

В гостиной, разумеется, возможны варианты: функциональные задачи этой комнаты шире — в ней бывает нужна и яркая, торжественная атмосфера, и спокойная, камерная, которую создают тяжелые портьеры. Так что главное — соблюсти баланс темного и светлого и предусмотреть дополнительное освещение обеденной группы.

Подвесная люстра Pentola с основанием из хромированного металла и шестью стеклянными плафонами с бледно-янтарной сердцевиной создаст оптимальное освещение над столом. Конструкция позволяет регулировать высоту каждого подвеса изменением длины троса.

ГДЕ КУПИТЬ?

Что: подвесная люстра от Lightstar, Италия

Цена: от 22 482 руб.

Где: компания «Мебель Либерти»

Телефон: +7 (499) 968-91-83, +7 (499) 409-27-34 Сайт: www.mebel.moscow

Вообще со светом в зоне стола переборщить сложно. Важно только, чтобы он не был прямым, бьющим в глаза, и не отбрасывал глубокие тени на лица: это может испортить настроение даже непритязательным и терпеливым людям. Поэтому верхнее освещение здесь предпочтительнее бокового — бра лучше не использовать.

Подойдут многорожковые люстры или группы подвесных одиночных плафонов: их может быть и два, и восемь — зависит от длины обеденной зоны и размера самих светильников. При этом они должны свисать достаточно низко, чтобы свет фокусировался над столом — так еда выглядит аппетитнее, а куверты кажутся необычайно красивыми.

Еще один плюс такого решения — возможность регулировать интенсивность света. Лампы в люстре и плафоны можно включать, скажем, попарно, если использовать двойные и тройные выключатели. Хорошо, когда они с диммером — для плавной регулировки яркости света.

Замечательный вариант — подвесная люстра серии Pinocchio от ARTE LAMP. Она выполнена из металла, MDF и текстиля, ее диаметр 95 см, длина цепи 64 см. При использовании ламп накаливания можно подключить диммер.

ГДЕ КУПИТЬ?

Что: подвесная люстра от Arte Lamp, Италия

Цена: от 39 900 руб.

Где: магазин товаров для дома Mebelion.ru Телефон: +7 (800) 707-47-67 Сайт: www.mebelion.ru Но если гостиная маленькая, этот вариант может оказаться для нее слишком громоздким. Тогда лучше ограничить размер и количество светильников, а для увеличения светоносности и объема пространства использовать больше глянцевых поверхностей и зеркал.

На кухне ситуация похожая: в большинстве наших городских квартир кухня, мягко говоря, невелика. Так что много подвесных светильников и крупные люстры ей противопоказаны. Глянцевые поверхности здесь тоже не выход — они не очень-то практичны.

Поэтому нужно по максимуму задействовать естественное освещение и встроенные потолочные светильники, повесив над столом один плафон с регулируемой высотой.

Ошибка №2: неверный выбор места для стола

На кухне обеденную группу чаще всего размещают напротив рабочей зоны — той стены, где расположен кухонный гарнитур. Это норма. Но только не для узких, длинных и маленьких комнат в 6-8 квадратных метров. Здесь подобное решение приводит к потере эргономичности всего пространства в целом: усугубляет тесноту, в которой и процесс приготовления еды, и трапеза проходят крайне неловко. Самый удачный вариант расположения стола в таких кухнях — место у окна.

Во-первых, поставить сюда холодильник или плиту никак нельзя, а разместить мойку весьма проблематично, учитывая необходимость переноса коммуникаций. Поэтому зона окна обычно не задействована, а так она становится функциональной: работает, как и все остальное пространство, что при острой нехватке места очень важно.

Во-вторых, стол у окна освещается естественным светом — за ним приятно устроиться с чашечкой кофе и утром, и на закате. Особенно если из окна открывается живописный вид на город или парк. Или если просто любишь наблюдать за жизнью улицы.

Бывает, чтобы увеличить маленькую кухню, ее соединяют с лоджией, и если это так, тогда разместить обеденную группу именно в ней — самое рациональное решение.

Между кухней и гостиной, когда оба помещения небольшие и потому объединены в одно пространство, тоже можно удачно расположить стол для ежедневных и праздничных обедов-ужинов. Этот вариант оптимален, если предполагается, что трапезничать будут не более шести человек.

Для зонирования подобного пространства обычно используют легкие архитектурные конструкции. Элегантно выглядит обеденная группа в зоне арки, например, или за стеклянной дверью-купе, которая не перекрывает свет.

Иногда, чтобы стол в таком интерьере смотрелся логично и эффектно, достаточно просто постелить под него ковер либо положить иное, чем везде, напольное покрытие.

Но можно разместить обеденную группу и на невысоком подиуме — он должен возвышаться над полом на 10-15 сантиметров. Под ним, кстати, при необходимости удобно скрывать всякие технические коммуникации.

Еще один простой, быстрый и практичный вариант зонирования — мебельные композиции. Это модно, функционально и экономит много полезного места. Чтобы выделить обеденную группу в отдельную зону, достаточно использовать, например, стеллаж, барную стойку или диван, поставленный спинкой к кухне.

Однако в пространстве, о котором мы говорим, стол, рассчитанный на восемь и более человек, не поставишь — хозяйке придется буквально протискиваться между стульями, чтобы попасть в кухню. Это создаст дискомфорт и для нее, и для гостей. В больших студиях такой проблемы, конечно, нет.

А вот в квартирах со стандартной планировкой, особенно старой постройки, объединять кухню с гостиной, думая, что на такой площади удобнее принимать большие компании, ошибка. Поэтому если домашние застолья с многочисленными друзьями — неотъемлемая часть стиля жизни, рациональнее оставить комнаты раздельными, выделить под гостиную самую просторную из них и разместить обеденную группу там.

Ценителям эксклюзивных вещей понравится раздвижной обеденный стол для гостиной от итальянского бренда SIGNORINI & COCO. Изящные элементы резного декора и золочение сусальным золотом придают ему неповторимое очарование.

ГДЕ КУПИТЬ?

Что: обеденный стол от SIGNORINI & COCO, Италия

Цена: от 225 075 руб.

Где: шоу-рум Casa Milano

Телефон: +7 (966) 024-94-95 Сайт: www.casamilanohome.com В гостиной при обустройстве обеденной зоны нужно обязательно соблюсти три условия, иначе ни полноценного отдыха, ни комфортного застолья не получится. Первое: интерьер нельзя перегружать мебелью — порядка 50-60% пространства должно оставаться свободным.

Второе: ставить стол напротив двери — ошибка. Сидящим спиной к ней будет крайне неуютно. И третье: в гостиной, в отличие от кухни, размещение обеденной группы у окна нежелательно. Оно обычно находится в противоположной стороне от входа в комнату, и если в нее нет прямого прохода с кухни, хозяйке придется идти через всю гостиную, чтобы подать или унести очередное блюдо.

Правильный вариант — расположить стол наискосок от дверной оси. А идеальный — сделать напротив него, в стене между кухней и гостиной, проем в виде окна с узкой столешницей. «Раздаточное окно» упростит сервировку стола, сэкономив время и силы. Кроме того, его можно использовать как встроенную барную стойку. Ошибка №3: не спланированы проходы

Пространство должно быть эргономичным. Чтобы можно было передвигаться как по кухне, так и по гостиной, не задевая при этом никаких предметов обстановки. Поэтому всегда лучше заранее рассчитать, сколько места потребуется для обеденной зоны.

Нужное пространство для нее вычисляют следующим образом: площадь столешницы плюс глубина стула у основания ножек (она обычно больше глубины сиденья), умноженная на количество сторон стола, по которым будут стоять стулья — это может быть одна, две, три или все четыре стороны. И плюс минимум 30 см на каждую из них для комфортного прохода вокруг.

Так, обеденная зона со столом на шестерых при стандартной глубине стульев займет примерно пять квадратных метров, а четверо смогут уместиться на площади не менее четырех квадратов. Конечно, сдвинув часть стульев вплотную к стене, можно уменьшить требуемую площадь, но это приведет к большим потерям в комфорте. Для кухни еще необходимо учесть, что проход между обеденной и рабочей зоной должен составлять не менее 1,2 м и не более двух. Когда он меньше, теснота создает повышенное напряжение для хозяйки, сковывает свободу ее движений. А когда больше — ей неудобно сервировать стол, подавать еду и убирать потом посуду.

Для гостиной важно оставить широкий, не менее полутора метров проход между обеденной группой и зоной отдыха с диваном и креслами, куда обычно подают аперитив перед ужином. Когда гости локализованы на достаточном удалении от зоны застолья и заняты друг другом, хозяйке проще накрывать стол. К тому же иллюзия смены обстановки важна, чтобы вечер не показался всем слишком однообразным и долгим.

Из-за нехватки места в небольших гостиных диван часто используют как посадочное место за столом. Это, конечно, не лучший вариант. Но если другого выхода нет, стоит подумать о покупке дивана с регулируемой глубиной сиденья и тщательнее отнестись к подбору размеров стола.

Ошибка №4: неправильный стол

Чтобы не испытывать никакого дискомфорта во время еды, человеку необходимо пространство примерно 40-45 сантиметров в глубину стола и 60-70 — в ширину. Кроме того, в центре должно оставаться место шириной не менее 20 см для обеденных блюд.

Так что при покупке стола нужно учитывать его размеры. Ну и, конечно, форму, стиль, адаптивность к задачам и место, где он будет стоять. Для кухни оптимальны одни варианты, для гостиной — совсем другие. Круглый раскладной стол T54Y от итальянской фабрики Giorgio Casa, изготовленный из массива и шпона ценных пород дерева, предназначен для гостиной — он из эффектной коллекции мебели Memorie Veneziane, выполненной в стиле арт-деко.

ГДЕ КУПИТЬ?

Что: обеденный стол от GIORGIO CASA, Италия

Цена: от 75 200 руб.

Где: салон UPITER GROUP

Телефон: +7 (911) 916-60-37 Сайт: upiter-group.yapokupayu.ru Обеденный стол на кухне не предназначен для гостей, он рассчитан только на постоянно живущих в квартире. Когда размеры комнаты позволяют, можно поставить и традиционную обеденную группу с полноразмерным столом — круглым, квадратным или прямоугольным. Почему бы и нет, если семья большая и любит трапезничать вместе? Но когда в квартире живут один-три человека, такое решение явно избыточно.

Крупный стол, размещенный на кухне безо всяких на то рациональных оснований, просто будет загромождать пространство. Лучше устроить на этом месте зону отдыха с комфортным диванчиком. Или пусть оно остается свободным: ощущение простора и воздуха в интерьере — это всегда хорошо.

Для маленькой семьи, у которой есть большая кухня, логичнее организовать обеденную зону на кухонном острове. Современные его модели на это и рассчитаны. Они имеют комбинированную столешницу, в одну часть которой вмонтирована мойка или плита, а другая используется как стол — выдвижной, откидной или в виде барной стойки.

Но когда кухня маленькая, об острове лучше забыть и принять во внимание другие варианты. Хорошим решением, например, станет компактный, но высокий столик. Существует две его версии: стол-бистро и барная стойка. Первый имеет одну центральную опору (или группу ножек по центру), круглую столешницу диаметром 60-80 см, либо квадратную — с такой же длиной сторон. И высоту 85-110 сантиметров, у некоторых моделей она еще и регулируется.

Выбор конфигурации — дело вкуса. Круглый стол-бистро, несмотря на малые габариты, более вместителен, как и любой стол такой формы. Зато квадратный занимает меньше места — его можно просто задвинуть в угол.

В любом случае бистро, прямо скажем, неплох. Вся столешница доступна с любой стороны и подойдет в качестве дополнительной рабочей поверхности. Сам столик выглядит привлекательно и за счет малых размеров создает иллюзию значительного свободного пространства вокруг.

Что касается барной стойки, ее длина обычно составляет 110-120 сантиметров, ширина может колебаться от 55 до 120, а высота — от 105 до 130 см. Причем стойки бывают одноуровневыми и многоуровневыми.

К последним оптимально подходят лишь барные стулья с регулируемой высотой — они подстраиваются под перепады уровня столешницы, что позволяет сохранять требуемое расстояние в 25-30 см между ней и сиденьем стула. Если его не соблюсти, кроме очевидного неудобства, можно постепенно заработать боли в спине.

Место для готовки еды и посиделок в одиночестве или с друзьями, возможности системы хранения и приличная по размеру обеденная территория — при такой функциональности барная стойка легко заменяет собой полноценный кухонный стол. Но если места на кухне совсем уж мало, есть еще три суперкомпактных варианта — навесной столик-полка и откидной либо выдвижной стол.

Они могут прятаться в кухонных шкафах либо складываться к стене, выступая над ее поверхностью лишь на 10-20 сантиметров. Такие столики практичны и экономят драгоценное место. Подобные производит, например, итальянский бренд CLEI.

Правда, для трапезы в составе больше трех человек они все же тесноваты. Поэтому если семья многочисленней, самое верное решение — трансформируемый стол-консоль.

Благодаря раскладному механизму этот узенький столик может увеличиваться в два-пять раз — до полноразмерного обеденного стола, а в сложенном виде — стоять у стены, занимая совсем мало места. К тому же есть модели, у которых внутри предусмотрено пространство для хранения складных стульев.

Еще один плюс консолей — их мобильность: они легки и среди них часто попадаются экземпляры на роликах. Так что кухонный стол-консоль можно при необходимости перемещать в гостиную — это оптимальный выход, если приходится экономить каждый сантиметр. Но если такой задачи нет, лучше рассмотреть для гостиной свои варианты.

Обеденный стол в гостиной — особая ипостась. Кухонные столы сюда не годятся. Вообще назначение любого интерьерного предмета в первую очередь выдают стиль и дизайн, во вторую — размер и материал. Поэтому глядя на стол, мы чаще всего сразу понимаем, для кухни он или для гостиной.

Исключение составляют лишь крупные образцы классических стилей, которые одинаково логичны и в просторной кухне, и в традиционной столовой, и в большой гостиной — именно в силу их соразмерности масштабу пространства и стилевого соответствия.

Но как только мы выходим за рамки классического канона, разница становится очевидной. Взгляните, скажем, вот на такие трансформируемые столы-консоли.

Вряд ли кто-то предположит, что их место на кухне — было бы ошибкой поставить их там. Зато в гостиной современного стиля, особенно небольшой, такие типы столов — рациональное и красивое решение.

К тому же если в качестве посадочного места в обеденной зоне используется диван, то трансформер настраиваемой высоты просто незаменим. В ежедневном режиме он чаще всего исполняет роль журнального столика, превращаясь, когда это нужно, в полноценный обеденный стол. Ошибка №5: не те стулья

Когда стулья не идут в комплекте к столу, приходится подбирать их самостоятельно: они должны подходить ему не только по стилю и цветовой гамме, но и по высоте и ширине.

Стулья серии «Луиз-6» из массива бука имеют стандартные размеры и выполняются в двадцати цветовых вариациях окрашивания дерева с использованием богатой палитры обивочных тканей из Италии, Испании, Турции, России. Среди такого разнообразия наверняка найдется подходящий вам вариант.

ГДЕ КУПИТЬ?

Что: стул для обеденной зоны от фабрики «СТЕЛЛА», Россия

Цена: от 18 750 руб.

Где: интерьер-салон «Формула стиля»

Телефон: +7 (812) 640-67-68, +7 (812) 989-78-97 Сайт: www.formula-style.ru Обычно высота сиденья обеденного стула составляет 45-48 сантиметров, то есть на 25-30 см ниже столешницы традиционного стола. Это как раз та разница, что нужна, чтобы сидеть за обедом было комфортно. Однако рассчитан данный параметр с учетом среднестатистического роста в 165 сантиметров. Потому для тех, кто значительно ниже или выше, стандартные столы и стулья не очень-то удобны.

Стол не проблема: здесь выручают трансформеры. Добавить высоты сиденью стула тоже несложно — нужна лишь плотная подушка, которую можно на него положить. А вот стулья с низким сиденьем — задача сложнее: их, видимо, придется делать на заказ. Можно, конечно, использовать вместо них диван, если обеденная зона находится в гостиной. Только надо учесть, что он еще и намного глубже стула.

Эргономичная глубина посадки за столом — 40-45 см, поэтому сидеть на обычном диване за обедом неудобно. Или спинка оказывается далеко — на нее не откинуться, и потому позвоночник в постоянном напряжении, или до блюд не дотягиваешься. Если же стол придвинуть вплотную к дивану, тогда выходить из-за него будет крайне затруднительно. В общем, некомфортно, с какой стороны ни взгляни. Так что единственно приемлемое решение — диван с трансформируемой глубиной спинки.

Еще один важнейший параметр при подборе обеденных стульев — их ширина. Притом замерять ее стоит не по сиденью, а по самому широкому элементу конструкции. У обычных моделей — это основание ножек, у вариаций с подлокотниками — расстояние между ними. Правда, использовать последний вариант в обеденной зоне было бы ошибкой: стулья с подлокотниками выглядят массивно, из-за большой ширины крадут полезное пространство за столом, ограничивают доступ к нему во время обеда, не задвигаются под него полностью — до спинки. Они подходят разве что для торцов стола.

И, кстати, о спинке: стульям обеденной группы она необходима. Причем модели с мягкой обивкой желательнее жестких, легкие деревянные — предпочтительнее металлических. Обратите внимание на стул от фабрики Carpenter. Он выполнен из массива березы, тонированной под орех, и имеет мягкую обивку не только сиденья, но и очень удобной высокой спинки.

ГДЕ КУПИТЬ?

Что: стул в мягкой обивке с высокой спинкой от Carpenter, Китай

Цена: от 38 577 руб.

Где: мебельный дом «Офисная магия»

Телефон: +7 (812) 244-92-64, +7 (965) 065-36-14 Сайт: www.office-mag.com Что касается стола на кухне, особенно навесного, выдвижного или раскладного, к нему вообще не стоит брать стационарные стулья — складные или штабелируемые в данном случае лучше, поскольку позволяют экономить пространство. А табуретам за столом вообще не место, хотя барные стулья они вполне могут заменить.

Если учесть все перечисленные выше моменты, то семейные и дружеские застолья дома всегда будут удаваться на славу. Ведь хорошо продуманная, удобная и для гостей, и для хозяйки организация обеденной зоны — то единственное, чего им может не хватать. Поскольку все остальное присутствует сполна: очарование домашней еды, располагающая уютная атмосфера, совпадающие интересы и взаимная эмпатия собравшихся за столом людей.

Еще на тему дизайна и обустройства интерьера:

Шоколад и зефир: кухня в модных цветах Pantone-2018 Варит, парит, жарит и печет: техника для тех, кто любит погорячее Семь способов обновить кухню за 24 часа