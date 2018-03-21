19 гостиных, которые вдохновят вас на перемены в интерьере

Начало года — это время перемен. Мы предлагаем уже сегодня начать планировать маленькие или большие изменения в дизайне, которых ваше сердце наверняка потребует совсем скоро.

Лучший способ изменить настроение во всём доме или квартире, это немного преобразовать гостиную. Именно здесь всё начинается, сюда приглашают друзей, здесь вы отдыхаете и здесь же чаще всего вас находят новые идеи.

Яркий потолок

Начнём с самого неожиданного. Яркий, контрастный или просто не белый потолок — очень мощный инструмент преобразования пространства, который ещё долго будет производить на вас впечатление.

Однако этот же инструмент может оказаться очень коварным — ощущение, что потолок на вас падает, давит или просто привлекает излишнее внимание, может очень быстро отвадить вас от попыток любых других перемен в интерьере — пусть скучно, но хоть привычно. Поэтому постарайтесь выбрать максимально нейтральный и приятный вам и всем домочадцам оттенок. Хотя если при одном взгляде на чёрные потолки вы уже готовы бежать в строительный магазин за банкой с цветом ночи, едва ли мы сможем вас остановить.

Растения

Есть несколько мнений по поводу комнатных растений в доме. Кто-то всеми руками за, кто-то категорически против. Но мы уверены, что получив единственную консультацию у специалиста в соответствующем магазине, вы быстро сориентируетесь, стоит ли вам становиться «комнатным садовником».

Растения либо повлекут вас за собой в свой зелёный мир пыльцы и чистого кислорода, либо сразу дадут вам понять, что жизнь с живым существом, требующим внимательного ухода и заботы, — это не ваше.

А пока вы не определились, посмотрите, как здорово может выглядеть ваша гостиная с живым зелёным декором. Кстати, полностью проект студии дизайна Кристины Цымбал можно посмотреть вот здесь.

Галерея

Галерея из фотоснимков, живописи и постеров — это декор с интеллектуальной, культурной, философской, а иногда и духовной составляющей. Если так заполнить большую часть стены гостиной, можно получить сильный эффект новизны. А ещё изображения в рамках можно менять время от времени.

Драматизм насыщенных оттенков

Это уже более глобальные и рискованные перемены. Однако если вы всегда мечтали о насыщенном винном оттенке стен, чёрном диване и бархатных креслах густого зелёного цвета, то вперёд, к мечте. Не забудьте пригласить нас для съёмки, вдруг действительно круто получится.

Чистота и минимализм

Большая часть современной мебели — это в той или иной степени минимализм. Поэтому чаще всего, если вам хочется глубже дышать в своей гостиной и почувствовать «свободу и свет», достаточно будет просто избавиться от лишнего. То есть просто заполнить системы хранения, подобрать однотонный нейтральный текстиль и убедиться, что на предметах мебели и декора нет вензелей и замысловатой резьбы.

Яркий диван

Очень мощный и при этом простой инструмент — «переодевание» дивана в яркий оттенок, и вот у вас посреди гостиной облако, зелёный холм, клумба или кушетка с космического корабля. Новые ощущения гарантированы, только если вы подберёте материал диаметрально противоположный предыдущему — как по цвету, так и по фактуре.

Фантастическая люстра

Подсветка и споры — это хорошо, но люстра — это классика, а современная люстра — предмет, вокруг которого можно построить весь интерьер. Главное — не прогадать и выбрать «свою», поэтому не спешите, приглядывайтесь.

Белые стены

Вам надоели обои, панели и невнятные оттенки? Выкрасьте стены в белый и начните новую жизнь. Такой фон, как белый лист, очищает разум, помогает собрать мысли, отсечь лишнее и увидеть главное. А вот в чём это главное состоит, может стать для вас большим сюрпризом.

Чёрное и белое

Классическое сочетание, которое всегда работает. Если у вас уже белые стены, выкрасьте пол в чёрный. Или перетяните пару предметов мебели в оттенок антрацита. Или сосредоточьтесь исключительно на декоре. Эффект последует в любом случае.

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