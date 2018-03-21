Ева Лонгория выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе за $3,8 млн

Актриса купила трехэтажный особняк в средиземноморском стиле в 2006 году за $3,6 миллиона. Дом площадью более 790 кв.м имеет шесть спален и семь ванных комнат. Средний уровень представляет собой этаж с открытой планировкой, где, в том числе, находятся светлая гостиная и столовая, перетекающие в кухню, сообщает Mansion Global.

На первом этаже есть бар, комната для семейного отдыха с аквариумами, встроенными в стены, и домашним кинотеатром. Задний двор включает в себя крытую летнюю кухню и патио с бассейном.