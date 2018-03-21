В гостях у Roomble: Николай Фетисов — об уникальном декоре интерьеров

В каждом столетии есть свои творцы, которые создают что-то совершенно новое. У нас в гостях — Николай Фетисов , который преобразил уже множество интерьеров при помощи декоративных полотен. Мы расспросили декоратора, что это за материал и в чём его уникальность, а также узнали, как оформить интерьер, применив авторский декор.

Николай Фетисов, декоратор

Основатель и руководитель студии декора интерьеров ARTFN.

В работе и в жизни ориентируется на фразу: «Если ты сделал выбор, то выбора у тебя нет».

http://www.artfn.ru — Николай, работа вашей студии — это реализация нестандартных дизайнерских идей с разработкой новых приёмов и техник. Для каких стилей подходит такой декор интерьера?

— Мы работаем на стыке технологии, ремесла и творчества. И находясь в вечном поиске идей и решений, мы учимся, познаём и применяем что-то новое. Наш декор подходит для всех стилей, абсолютно. Это очень широкий в выборе инструмент. Важно лишь найти верное решение в каждом конкретном случае.

— Как пришли к идее декоративных полотен? Что именно они собой представляют? Какой материал в основе?

— Мы не придумали велосипед. Просто пересмотрели существующие технологии. В декоре интерьера меня всегда привлекали стены, красивые стены. Это очень важно. Нужен был очень понятный, технологичный и выразительный инструмент. И вот теперь он есть. Это как сшить костюм на заказ, но для интерьера.

— Наши декоративные полотна представляют собой строительный флизелин в основе, ручное нанесение на него различных декоративных штукатурок, много сложного фотошопа, цифровую печать, ручной финишный декор. Всё просто. И нереально сложно. И главное в нашей работе — это мастера, с колоссальным опытом, который не купить и не подсмотреть.

— Есть у вас излюбленные декоративные приёмы?

— Нет. И хорошо, что нет. Было бы скучно. Есть стремление познавать что-то новое, невиданное. Пробовать, совмещать. «Взбалтывать» этот мир и смотреть на микс. Самый излюбленный приём впереди. Он появится, когда мы объединим работу совершенно разных производств и станков в одной художественной задаче. Добавим сверху высшее человеческое мастерство и представим миру декора интерьера новый подход. Это будет. Я верю в это.

— В уже реализованных проектах больше домов или квартир? И работаете ли вы с коммерческими объектами?

— Проекты реализуют их авторы, а у нас они размещают конкретный заказ под свою определённую идею, и мы его выполняем, претворяя воображаемый образ в реальность. Квартира это или дом — разницы нет. Но конечно, самая интересная и многогранная работа проходит на крупных объектах. Как правило, да, это дома.

— На коммерческих интерьерах в этом году мы акцентируем основное внимание. Наши полотна прошли высокий уровень пожаробезопасности КМ1, так что мы будем выводить наш удобный и практичный продукт в этот сегмент. Мы сможем заменить очень большую часть сложных, дорогих и долгих панельных решений, применив при этом уникальный дизайн. Примеров уже много. Один из них — отделка эскалаторов ГУМа нашими полотнами.

— Каковы современные тенденции: цвета, приёмы, отделочные решения? И что именно «задаёт моду» в вашем направлении творчества?

— Я не верю ни в тенденции, ни в моду. Нам не нужна эта философия для образного стимула. В плотной работе с дизайнерами мы не говорим о моде. Мы стараемся понять и воплотить совершенно индивидуальную задачу. Именно для конкретного автора, именно для определённого проекта. Нам просто нужно исполнить задачу, чётко и в срок. Без тенденций. А ощущение творческих направлений даёт именно работа с дизайнерами, которые передают нам видение современности в действительной работе, у станка. Это отличная школа!

— У вас много проектов, можно ли выделить из них самый крутой?

— Самый крутой нам предстоит! Я слышу гул его приближения, видимо, строят ещё. Он будет. В том случае, если нам дадут свободу творчества или автор будет креативно бесстрашен. Ну а из сделанных — пять этажей офисов «Майкрософт» , 12 эскалаторов в ГУМе, особняк площадью 7 000 кв. м, очень стильный ресторан… Но выделять не стал бы никакой. Больше нравятся понятные, небольшие решения. Одно из таких — имитация витража на стене. Никто не ожидал получившегося результата. В восторге и дизайнер, и заказчик. В такие моменты ты понимаешь, что занят действительно своим делом и нужен миру.

— И опишите, пожалуйста, самый сложный проект.

— О, это огромный купольный потолок над гигантским бассейном. Он стоил колоссальных усилий и умений. Описать очень сложно. Скажу только, что большее удовлетворение было по завершению работ, когда архитектор этого объекта поздравил и пожал руку.

— Почему вы предпочитаете работать только с дизайнерами и архитекторами и избегаете прямых клиентов?

— Работать с профессионалами считаю правильным. Они знают, чего хотят, могут чётко поставить задачу и дать комментарии в процессе. Если на нас выходит заказчик напрямую, то мы сами предлагаем ему помощь дизайнера из своих партнёров.

— Работу без дизайнеров мы видим в двух случаях. Это работа с крупными строительными компаниями или девелоперами либо продажа каталожных решений через интерьерные салоны.

— Сегодня ARTFN — признанная студия, с репутацией «никто, кроме них, не реализует задумку столь хорошо». У вас собственный производственный цех и команда мастеров для работы на объектах, а с чего начиналась ваша работа?

— С ощущения. Огромного и увлекающего. Которое заставило меня уволиться с работы и сбежать с третьего курса. Я начал расписывать все местные рестораны, клубы, квартиры друзей и… года пролетели как один день. Помню только, что первым заказом была шиномонтажка.

— Тяжело ли управлять таким бизнесом и какова ваша формула работы творческой мастерской?

— Думаю, что не тяжелее, чем другими, но только в управлении. А с работой в творческой среде — да, некая формула имеется. Главное, обуздать именно само это творчество. Не заглушить и не покалечить, а именно обуздать. Производство — это ритм, ответственность, сроки и снова ответственность. И если поручить этот процесс чистому художнику, то он разрушит его очень быстро. Человек, способный сохранить в себе интуитивное видение задачи и способный работать в субординации и режиме, выдаёт в итоге абсолютный результат. Авторское решение в нужное время. В это время главное — вовремя «отойти» и не мешать.

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