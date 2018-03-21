Германия. Начало стажировки

Юнкор «ВМ» Маргарита Филькова, студентка Московского политехнического университета, отправилась на пять месяцев на стажировку в Германию. Своими наблюдениями, мыслями и советами она делится с читателями нашей газеты.

ВЫБОР ВУЗА

Еще учась в школе, я поняла, что для дальнейшей карьеры будет очень полезно пройти стажировку где-нибудь за границей. Поэтому при выборе вуза, в котором буду получать заветный диплом, я постоянно интересовалась, есть ли у них стажировки в других странах. Остановилась на Московском политехническом университете. На тот момент он оказался чуть ли не единственным, где студенты журфака имели возможность пройти стажировку за границей, еще учась на бакалавриате. К тому же это можно было сделать в Германии, что не могло не радовать меня, выпускницу немецкой спецшколы №1277.

Хотя, признаться, на первом курсе я слабо верила, что мои планы осуществятся — желающих было много, да и подать документы и участвовать можно было не раньше второго курса. По условиям стажировки за спиной у студента должна быть не только школа, но и 4 семестра в университете.

ОБЩЕЖИТИЕ

Станция оказалась рядом со студенческим общежитием. Мы поднялись на второй этаж и зашли в квартиру. Ничего необычного. Серые двери, светлые стены. Зато в комнате — очень уютно. Окна от потолка до пола. Яркие желтые занавески, через которые солнечный свет окрашивает комнату в яркие цвета. Еще в комнате есть шкаф с вешалками, полки, письменный стол со стулом и кровать, рядом с которой установлены розетки (немаловажно для современного подростка). И все это мое.

Единственное, что не предоставляется студентам — подушки, одеяла, простыни и другие спальные принадлежности. Эту проблему можно решить самостоятельно, сходив в ближайший магазин и купив там все необходимое. Можно и привезти с собой, но для меня это был неподходящий вариант. Кстати, если студент заезжает в воскресенье, то на магазин он надеяться не может — в этот день в Штутгарте, как и во всей Германии, все закрыто. Мне повезло — все необходимое заранее купила Карла.

Пожалуй, поподробнее стоит рассказать о немецком общежитии. Это обычное 8-этажное здание. На каждом этаже располагается по 2 квартиры, а в каждой квартире — по 6 комнат. На 6 комнат приходится два душа и два туалета. Имеется кухня, на которой каждой комнате выделен шкафчик и полка в холодильнике. Все, что лежит на чужой полке и в чужом холодильнике, под запретом. Каждый понедельник рано утром приходит хаусмайстер (по нашему — завхоз) и проверяет чистоту общих комнат. Что вы делаете у себя и держите ли в чистоте и порядке комнату— его не волнует. Единственный запрет — курение в комнате, так как установлены противопожарные детекторы.

Соседями по общежитию могут оказаться разные ребята. Я соседствую с китайцем, иранцем и парнем из Косово. Забавно объяснять ребятам разницу между словами «бабушка», «подушка» и «матрешка» и говорить, что не все русские слова имеют букву «Ш».

Это лишь первые дни пребывания в Германии, но уже столько впечатлений! Посмотрим, что же будет дальше.

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