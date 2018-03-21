Особенности косметического ремонта

Косметический ремонт рекомендуется делать каждые 3-5 лет. Во-первых, потому что обои быстро устаревают, во-вторых, потому что старый интерьер быстро надоедает. При планирование косметического ремонта нужно учитывать многие особенности. Простой ремонт подразумевает обновление поверхности стен, пола и потолка.

Чтобы вернут паркету былой вид потребуется помощь специалистов, т.к. это сложная работа. Экономия тут не уместна. Все остальные работы могут быть выполнены самостоятельно. Вам нужны лишь время и желание!

Для начала освободите помещение от мебели. Оставшиеся предметы интерьера можно сгруппировать в центре комнаты и тщательно укрыть пленкой. Не забудьте, что подход к стенам по всему периметру помещения должен остаться свободным.

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Если не будете менять пол, то защитите его от грязи и возможных механических повреждений. Для защиты ламината, паркета или коврового покрытия понадобятся несколько листов оргалита или упаковочного картона.

Если вы планируете мену плинтусов, то требуется демонтаж. В остальных случаях достаточно защитить их малярной лентой. Декоративные рамки с розеток и выключателей необходимо снять. «Начинку» — обязательно заклеить малярной лентой. Все электрические цепи перед этим обязательно нужно обесточить.

Для начала необходимо сделать в начале ремонта — демонтировать имеющееся покрытие.

Чтобы удалить покрытие с потолка возьмите стальной шпатель. Известковая побелка смывается до слоя шпаклевки. В зависимости от того, как будет выполнена несложная, но несколько трудоемкая операция, зависит качество сцепления нового покрытия с основанием.

Как снять старые обои? Отслаивающиеся фрагменты материала снимаются без особых проблем. Участки, прочно приклеенные к стене, предварительно необходимо смочить водой и снять при помощи шпателя.

Чтобы убрать дефекты стен и потолка. Для выполнения работ вам потребуется грунтовочный состав для гигроскопичных оснований.

Далее все видимые дефекты стен необходимо обработать цементно-известковым штукатурным раствором. В качестве альтернативы можно воспользоваться алебастром или раствором штукатурки на гипсовой основе, например «Ротбанд».

После идет грунтовка и шпаклевка стен («Ветонит КР» или «Ветонит ЛР»). Данный процесс позволит устранить незначительные неровности основания и заполнить мелкие трещины. Учтите, что толщина слоя шпаклевки не должна быть более 2 мм.

Потолок луче всего красить малярным валиком с ворсом средней длины. Применение поролоновых валиков и валиков, которые уже использовались для нанесения грунтовки, не рекомендуется. Ускорить и облегчить процесс можно, если заранее приобрести специальную пластиковую ванночку, позволяющую отжимать излишки краски и распределять состав равномерно по всей поверхности валика.

После потолка остается поклейка обоев. Для работ используются специализированные клеевые составы, подходящие для каждого вида обоев в отдельности. Перед наклеиванием обоев всю поверхность стен необходимо загрунтовать клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. Обои стоит нарезать на куски с припуском 50-70 мм по длине.

Постарайтесь исключить возможность возникновения сквозняков. В противном случае обои будут высыхать неравномерно, стыки могут расползтись, а полотнища некачественно приклеиться. В особых случаях может вовсе нарушиться целостность обоев.