MBFWRussia: коллекция Ivka осень-зима 2018

Ivka — это молодой концептуальный бренд. Коллекции Анастасии Гасси отличаются сложным архитектурным кроем, неожиданным сочетанием цветов и отсутствием размерного ряда. Тем самым дизайнер прививает любовь к вещам сложного объемного кроя и экспериментам с фактурами и оттенками. Концептуальный подход бренда — это творчество, граничащее между высокой модой и современным искусством.

Показ новой коллекции осень-зима от Ivka пришелся на середину марта. Мероприятие прошло в Москве в рамках MBFW Russia. Коллекцию открывают образы сочетания белого и черного. Белый костюм объемного кроя дополнен черной обувью и наоборот. Черный пиджак идет в тандеме с белыми колготами, а белый — с черными лосинами. Следом на подиуме появляются юбки в вертикальную полоску и образы приглушенный нежных оттенков — голубого, бежевого, серого. Также модели демонстрируют костюмы цвета жидкого серебра и одежду змеиного принта.

Каждый образ дополняет пара балеток. Макияж для коллекции был выбран в черной гамме — нюд с черной помадой, небрежные смоки либо массивные стрелки. На ногтях был белый маникюр.