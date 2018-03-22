Модный интерьер для семьи с двумя детьми: проект Aiya Design

Даже квартира площадью

105 кв. м может показаться маленькой для семьи с двумя детьми. Особенно если она нуждается в домашнем офисе и гардеробных. Дизайнеры студии Aiya Design разработали решение для просторной квартиры в ЖК «Символ» и показали, как можно сделать ее максимально функциональной, а интерьер — стильным.

Окна просторной квартиры в ЖК «Символ» выходят на три стороны света, бонус — панорамный вид на парк «Зеленая река». В квартире можно обустроить три спальни, гостиную и кухню, которые при желании легко объединить. Возможности перепланировки в квартире ограничены только расположением «мокрых» зон, в остальном дизайнер может воплотить любое решение.

«Наши предполагаемые заказчики — семья с двумя маленькими детьми трех и пяти лет, — рассказывает Айя Лисова. — Родители иногда работают дома, поэтому мы решили обустроить для них кабинет. А еще молодые люди любят проводить время с детьми и принимать гостей».

Разделять кухню, столовую и гостиную не стали. Вместо этого сделали парадное пространство для семейного отдыха и приема гостей площадью

25 кв. м. Кухня имеет П-образную форму, отделена от столовой барной стойкой и незаметна из гостиной. Столовую, наоборот, визуально объединили с зоной отдыха.

Обеденный стол в столовой рассчитан на 6 персон, но можно использовать и раскладывающуюся модель на 8–10 человек. На одной оси с ним разместили шкаф-витрину для посуды и бокалов.

Для большой семьи незаменим холодильник side-by-side. В нише рядом с ним установили колонну с духовым шкафом и микроволновкой. Чтобы задействовать более узкую столешницу в нише, использовали необычную варочную панель: все конфорки расположены в ряд.

Правую часть квартиры полностью отдали родителям. Коридор соединяет спальню, ванную комнату, гардеробную и кабинет. В спальне появятся кровать и пара тумб, а также комод под телевизор.

Возможно, удастся демонтировать подоконный блок и установить остекление в пол, чтобы визуально присоединить балкон. Там появятся небольшое кресло со столиком и уютный торшер.

У окна в кабинете расположили рабочий стол, а еще здесь есть библиотека, телевизор и раскладывающийся диван на случай, если нужно будет оставить на ночь гостей. В будущем эту комнату можно будет переоборудовать в еще одну детскую.

Напротив входа в квартиру разместим детскую с двухъярусной кроватью, столом для занятий и рисования у окна, а также системой хранения для одежды и игрушек вдоль одной из стен.

Двустворчатые распашные двери в детскую позволяют объединить пространство комнаты с коридором. К тому же из гостиной и кухни мама сможет присматривать за детьми. При детской обустроим собственный санузел. Используем необычное решение — раковину у окна с зеркалом на поворотном механизме.

Основную функцию хранения взяли на себя две гардеробные. Одна расположена напротив спальни, другая — сразу при входе в квартиру. Необходимости в дополнительных вешалках и обувницах при входе нет. Все можно сразу убрать в гардероб.

Гостевой санузел с постирочной спрятали за невидимой дверью, окрашенной в цвет стен. В закрытых шкафах разместили стиральную и сушильную машины, гладильную доску и инвентарь для уборки.

Обратите внимание на необычную раскладку мраморного пола в квартире. Геометричный хаотичный рисунок из трех типов камня расходится из холла в стороны гардеробной, гостевого санузла и кухни. При желании натуральный камень можно заменить на крупноформатный керамогранит. Интерьер не станет из-за этого менее стильным или практичным.

На обложке: дизайн-проект Aiya Design.