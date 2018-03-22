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Планировка двушки: 2 удачных варианта
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Планировка двушки: 2 удачных варианта 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Дизайнер Никита Зуб создал для родителей заказчицы два варианта планировки двухкомнатной квартиры с разной площадью комнат и количеством систем хранения.
Тип дома: монолитный дом Площадь квартиры: 50 кв. м Комнаты: 2 Санузел: 1 Плита: газ Заказчики: взрослая семейная пара Пожелания: выделить отдельную спальню, сделать совмещенный санузел, спроектировать кухню-столовую, продумать дополнительное спальное место, задействовать лоджию.
— Почти полностью убрали шкафы, заменив их двумя большими гардеробными: одна — в прихожей, другая — при спальне.
— Гостиную организовали в комнате с лоджией, сделав ее по форме более квадратной (ну, не нравятся мне комнаты-«сосиски», ничего не могу с собой поделать). Поскольку лоджию присоединили к комнате, уменьшение гостиной из-за гардероба не столь критично.
— Так как кухня с газом, ее конфигурацию практически не меняли, сделали более удобную нишу для шкафов.
— Сделали ставку на шкафы как на основную систему хранения: в прихожей, спальне, лоджии и ванной.
— Стиральную машину установили в кухне.
— В просторной гостиной с выходом на балкон можно с легкостью разместить гостей с ночевкой.
— В спальне появилось небольшое рабочее место: подоконник стал столешницей.
На обложке: дизайн-проект Никиты Зуба.
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