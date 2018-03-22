Планировка двушки: 2 удачных варианта

Дизайнер Никита Зуб создал для родителей заказчицы два варианта планировки двухкомнатной квартиры с разной площадью комнат и количеством систем хранения.

Тип дома: монолитный дом Площадь квартиры: 50 кв. м Комнаты: 2 Санузел: 1 Плита: газ Заказчики: взрослая семейная пара Пожелания: выделить отдельную спальню, сделать совмещенный санузел, спроектировать кухню-столовую, продумать дополнительное спальное место, задействовать лоджию.

— Почти полностью убрали шкафы, заменив их двумя большими гардеробными: одна — в прихожей, другая — при спальне.

— Гостиную организовали в комнате с лоджией, сделав ее по форме более квадратной (ну, не нравятся мне комнаты-«сосиски», ничего не могу с собой поделать). Поскольку лоджию присоединили к комнате, уменьшение гостиной из-за гардероба не столь критично.

— Так как кухня с газом, ее конфигурацию практически не меняли, сделали более удобную нишу для шкафов.

— Сделали ставку на шкафы как на основную систему хранения: в прихожей, спальне, лоджии и ванной.

— Стиральную машину установили в кухне.

— В просторной гостиной с выходом на балкон можно с легкостью разместить гостей с ночевкой.

— В спальне появилось небольшое рабочее место: подоконник стал столешницей.

На обложке: дизайн-проект Никиты Зуба.