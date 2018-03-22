Обустраиваем типовую двушку в «брежневке»: 3 варианта

Отсутствие несущих стен в квартире площадью

49,3 кв. м позволяет не только удачно расставить мебель, но и сделать перепланировку. Поэтому архитектор Анастасия Киселева разработала три варианта: от простого подбора мебели до сноса стен и объединения кухни-гостиной.

В двухкомнатной квартире в типовом кирпичном доме серии II-68 нет внутренних несущих стен. Можно объединить кухню и гостиную или даже обустроить две спальни. Небольшую кладовку на кухне используем как постирочную — это очень удобно при небольшой ванной комнате.

Большую комнату объединим с кухней. На получившихся в итоге 27,8 квадратах создадим гостиную с угловым диваном и креслом, обеденным столом на шесть персон и барной стойкой. Даже большой компании гостей здесь будет комфортно.

Для зоны кухни выберем небольшой линейный гарнитур. Оставим свободный проход в кладовую-постирочную, а рядом установим еще два шкафа-колонны. В них можно встроить технику и хранить необходимую утварь и посуду.

Во второй комнате останется спальня с кроватью, шкафом и макияжным столиком. В прихожей разместим открытую вешалку, а в коридоре возле спальни — шкаф-купе для верхней одежды.

1. Угловой диван «Беатрис», 23 999 руб. 2. Декоративное зеркало в раме, 1 999 руб. 3. Туалетный стол «Амели», 10 399 руб. 4. Шкура-ковер, 9 999 руб. 5. Журнальный стол «Амели», 6 999 руб. 6. Декоративная подушка «Лен-18», 799 руб. 7. Пуф «Фрио», 6 999 руб.

В квартире для женщины с ребенком-подростком обустроим две отдельные спальни. В каждой будет кровать и собственный платяной шкаф. Но в родительской спальне появится макияжный столик и телевизор, а в детской — рабочий стол и стеллаж для учебников и книг.

Перенесем стену между жилой комнатой и кухней. Благодаря этому на кухне поместятся диван и телевизор, а у окна встанет обеденный стол. Придется пожертвовать рабочей зоной и системами хранения — вдоль стены расположим только линейный гарнитур. Но даже он будет вполне вместительным, если выбрать верхние шкафы под потолок.

В небольшой прихожей разместим открытую вешалку и поставим пуф, а шкаф для верхней одежды перенесем в коридор.

1. Репродукция «Бульдог в свитере», 399 руб. 2. Кресло рабочее Boss, 11 999 руб. 3. Компьютерный стол Oxford, 19 999 руб. 4. Лампа настольная «Юниор», 1 299 руб. 5. Детская кровать с подъемным механизмом Trio, 56 199 руб. 6. Зеркало в раме Gallery, 3 499 руб.

Этот вариант не потребует перепланировки — достаточно подобрать и расставить мебель. Спальня с кроватью, парой тумб и шкафов останутся на своем месте. Гостиную иногда необходимо будет использовать как гостевую спальню, поэтому обязательно установим в комнате дверь. Выберем раскладной диван, установим шкаф, кресло для отдыха, комод под телевизор и стеллаж для книг.

На 11-метровой кухне расположим максимально вместительный угловой гарнитур с широкой рабочей поверхностью и колоннами для встроенной техники. На оставшейся площади можно поставить круглый обеденный стол.

1. Кровать без подъемного механизма «Милана», 6 799 руб. 2. Настенные часы настенные, 299 руб. 3. Декоративная подушка «Утро в лесу», 779 руб. 4. Вешалка навесная «Стикс», 1 999 руб. 5. Журнальный стол «Лофт», 999 руб. 6. Ковер «Лонж», 999 руб. 7. Пуф «Руби», 1 999 руб.