Студия недели: удобный интерьер в пудровых тонах

Квартиру со свободной планировкой дизайнер превратила в просторную студию с уютной приватной спальней, открытой кухней-гостиной и вместительным рабочим местом. В отделке все довольно стандартно, если бы не одно «но»: пробковая паркетная доска здесь не только на полу, но и на потолке и стене.

В этой квартире будет жить молодая активная девушка, профессиональный фотограф. Благодаря дизайнеру Евгении Матвеенко ей удалось воплотить мечту о светлом и уютном интерьере в пудровых тонах.

Первоначально квартира была без перегородок, а значит, у дизайнера была полная свобода творчества (конечно, в рамках законодательства). Так получилась просторная студия с угловой кухней с барной стойкой, зоной гостиной, вместительным рабочим местом и изолированной спальней за прозрачной перегородкой в стиле лофт.

Стены и пол в ванной комнате сделали из керамогранита, на стенах в комнатах — краска. «Мне хотелось сделать интерьер более натуральным, экологичным: так появилась пробковая паркетная доска на стене в рабочей зоне и на потолке», — рассказывает Евгения Матвеенко.

Одним из пожеланий заказчицы было наличие гардеробной комнаты. Также предусмотрели встроенный шкаф в коридоре и место для хранения под кроватью с подъемным механизмом, а в ванной комнате для этих целей спроектировали нишу.

Светлые стены визуально расширяют пространство и отражают естественный свет. А вот пудровые оттенки помогают создать уют. Их использовали и в отделке стен, и мебели. Кстати, мебель выбрали преимущественно с открытыми полками или на ножках — чтобы она казалась легче и менее громоздкой. И это удалось: в интерьере много воздуха и света.

Холл Отделка: краска, Tikkurila Напольное покрытие: Krea Потолок: пробковый паркет, Corkstyle

Гостиная Отделка: краска, Tikkurila Напольное покрытие: пробковый паркет, Corkstyle Потолок: пробковый паркет, Corkstyle Мебель: диван, Casterly

Спальня Отделка: краска, Tikkurila Напольное покрытие: пробковый паркет, Corkstyle Потолок: пробковый паркет, Corkstyle

Кухня Отделка: краска, Tikkurila Напольное покрытие: Firenze Потолок: пробковый паркет, Corkstyle Фартук: Serenissima Гарнитур: ИКЕА Смесители: Edelform

Ванная комната Отделка: Atlas Concorde Напольное покрытие: Atlas Concorde Санфаянс: Roca Смесители: Roca