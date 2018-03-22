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30 лучших способов развески фотографий
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30 лучших способов развески фотографий 

Roomble.com 5 часов назад
Фото: Roomble.com
Скоро придёт лето, и вы всё ещё любуетесь на фотографии из прошлогоднего отпуска? У вас наверняка скопилась целая коллекция снимков, которые ждут не дождутся возможности увидеть мир, ну или хотя бы ваш интерьер. Выпустите их на свободу, подберите подходящее обрамление, а со схемами развески поможем мы. Идей у нас на целую жизнь хватит.
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