30 лучших способов развески фотографий

Скоро придёт лето, и вы всё ещё любуетесь на фотографии из прошлогоднего отпуска? У вас наверняка скопилась целая коллекция снимков, которые ждут не дождутся возможности увидеть мир, ну или хотя бы ваш интерьер. Выпустите их на свободу, подберите подходящее обрамление, а со схемами развески поможем мы. Идей у нас на целую жизнь хватит.

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