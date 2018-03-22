Загородная резиденция, в которой есть и классика, и фьюжн, и современный стиль

Нам повезло, и мы смогли узнать некоторые детали проекта Марины Путиловской, который как раз выполнен в различных стилях.

Марина Путиловская, дизайнер

Марина Путиловская — популярный московский дизайнер. Сама Марина называет себя «художником по интерьерам». Она является главой архитектурного бюро, которое занимается оформлением частных и общественных интерьеров. Среди её клиентов такие общественные, культурные и политические деятели, как Винер, Новиков и многие другие. По эскизам Марины Путиловской выпускают мебель Jumbo Collection, Mechini, Boiserie Italia и Riva.

putilovskaya.ru Классика есть классика. Работая в этом стиле, сложно добавить что-либо, что будет гармонично вплетаться в интерьер, не нарушая изящества линий и общей выдержки. Смешать различные стили и получить гармоничную картину непросто, однако Марина Путиловская отлично справилась с задачей, тем более что заказчица, имея тонкий и изысканный вкус, активно участвовала в проекте.

В центральной части дома всё выполнено в классическом стиле, с использованием мебели Riva Mobili D’Arte, которую наша заказчица любит так же, как и мы. В других помещениях мы решили использовать стиль, который уже нельзя назвать абсолютно классическим: в помещениях, выделенных как зона для приёма гостей, мы использовали более современный стиль в чёрном цвете, с зеркалами, металлом, хромом и мебелью фирмы Visionnaire.

Марина Путиловская

Спальня хозяев обставлена мебелью Jumbo Collection, а отдельное внимание в этом доме заслуживает такая деталь, как свет. Люстры Mechini стали шикарным дополнением интерьера и подчеркнули атмосферу каждого помещения.

Одно из наиболее романтичных мест — это бассейн, с помощью которого автор пытался передать настроение острова Бали, с его звёздным небом, простором и рыбками причудливых цветов.

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Большое внимание Марина Путиловская уделяет санузлам. Гордостью проекта является ванная комната, на мраморных стенах которой расцвела орхидея, а этажом выше расположился настоящий шедевр, сделанный специально для хозяйки — ванная комната из уникального камня «Роза Португал» с великолепной золотой лепниной на потолке и огромными зеркалами в винтажных рамах.

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