Маленький санузел: 16 классных идей для очень тесного пространства

Когда речь идёт о крохотном туалете или ванной комнате, перед глазами чаще всего возникает образ узкого белого пространства, где, кажется, невозможно не то что развернуться, но и просто комфортно стоять. На деле же для современных дизайнеров нет слова «невозможно» даже в контексте создания красоты на двух-трёх квадратных метрах. Наша подборка тому доказательство.

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