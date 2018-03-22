Как разместить розетки и выключатели в квартире

Перечисляем правила и даем рекомендации по количеству розеток и выключателей для шести помещений: кухни, гостиной, спальни, детской, ванной и прихожей.

Кухня 1. Для бытовой техники и внутреннего освещения

Перед установкой кухни важно спланировать расположение техники и ее количество, чтобы предусмотреть нужные розетки. Стандартные предметы: плита или варочная панель и духовой шкаф, холодильник, вытяжка. Опционально: микроволновая печь, посудомоечная машина, чайник, кофемашина, тостер, мультиварка, встроенное освещение.

При ремонте вы не можете точно знать, появится ли у вас тостер через несколько лет или нет, поэтому лучше заранее сделать чуть больше розеток. При этом нужно учесть, что не каждый раз мелкая бытовая техника будет использоваться и подключаться к сети одновременно. В итоге получается примерно 7-8 розеток только в районе кухонного гарнитура. Добавьте еще пару штук около обеденного стола — вдруг вам понадобится подключить телефон на зарядку или вы захотите поставить там настольную лампу.

Рекомендуемая высота установки розеток для встроенной техники: 30-60 см. Некоторые размещают их в цоколе мебели — на высоте 5 см от пола. Нельзя располагать розетки непосредственно за встроенными электроприборами. Розетку для вытяжки лучше сделать на высоте 50-60 мм от верха кухонного шкафа. Ее не должен закрывать вентиляционный воздуховод.

Розетки над столешницей расположите на высоте 10-30 см от рабочей столешницы. Не стоит ставить их за мойкой и плитой — они могут испортиться от влажности или горячего воздуха. 2. Для дополнительной техники

Иногда розетки на кухне нужны и для пылесоса. В таком случае их стоит расположить на высоте 30-40 см от пола.

Общий кухонный выключатель иногда выносят в коридор, располагайте его на высоте 75-90 см и на расстоянии 10-15 см от двери.

Размещение розеток под телевизор зависит от места, где вы его расположите, и от размеров экрана. Лучше скрыть их за экраном, но обеспечить доступ к вилкам питания. Понадобятся 2 стандартные электророзетки: одна ТВ и одна интернет-розетка — для современных смарт-телевизоров обязательная опция. Гостиная 1. У двери

Для расположения выключателей и розеток у двери гостиной действуют те же правила, что и в кухне: высота 75-90 см, свободный доступ всех членов семьи с разным ростом.

Во входной зоне тоже нужна розетка: для пылесоса или обогревателя. В среднем высота от пола должна быть 30 см, от проема двери — 10 см. 2. В ТВ-зоне

Телевизор — обязательная вещь для многих в гостиной. В ТВ-зоне нужно несколько розеток. Средняя высота расположения — 130 см, тогда их не будет видно за техникой. Понадобятся 2 электрические розетки и по одной розетке для ТВ и интернета. 3. В зоне дивана

При планировании розеток в гостиной нужно учесть расположение торшеров, электроприборов, а также дополнительных розеток для ноутбука и телефона. Средняя высота расположения — от 15 до 30 см.

Часто при планировании розеток в гостиных забывают о такой технике, как кондиционеры, электрокамины, увлажнители воздуха и игровые приставки. Учитывайте имеющиеся у вас приборы, те, которые вы планируете приобрести, и исходя из этого планируйте количество розеток. 4. У рабочего стола

Нередко гостиная является еще и рабочим уголком. В таком случае розеток понадобится больше. Предусмотрите 2-3 штуки в том месте, где будет стоять рабочий стол. Удобнее расположить их над столом, чтобы не залезать каждый раз под него для включения/отключения, но не всем такое решение нравится эстетически. Если у вас стационарный компьютер, можно поставить розетки внизу — вряд ли вы будете постоянно включать и выключать его. Детская комната 1. У двери

При входе в комнату традиционно размещают выключатель. Обычно тумблер устанавливают на высоте 75-90 см от пола, чтобы каждому члену семьи было удобно. Также важно проследить, не закрывает ли выключатель шкаф или открытая дверь — размещайте его с той же стороны, где находится ручка.

Рядом с выключателем стоит расположить и розетку. Она понадобится для пылесоса, обогревателя или увлажнителя воздуха. Рекомендуемые параметры размещения: высота около 30 см и расстояние от двери 10 см. Если ребенок маленький и начинает ходить, предусмотрите заглушки или крышки для розеток. 2. У спального места

Возле кровати потребуется розетка для ночника, музыкальной подвески на кроватку или другого прибора (того же увлажнителя воздуха). Не забудьте про защиту, это место станет самым доступным для ребенка, как только он начнет вставать самостоятельно в кроватке.

Для взрослого ребенка розетки пригодятся и напротив кровати, для телевизора. Иногда их можно интересно обыграть в интерьере, если телевизор пока не куплен. Так, как это сделали родители в этой комнате. 3. У рабочего стола

Комната школьника должна быть с письменным столом — там тоже необходимы розетки. Как минимум, для лампы и компьютера. Где ставить — над столешницей или внизу — вопрос спорный. Некоторые считают, что постоянно лезть под стол, чтобы подключить устройство, неудобно. Другим не нравится вид проводов. Выбирайте, взвесив все за и против. Спальня 1. Рядом с кроватью

Современному человеку необходима розетка около кровати. Зарядить телефон, электронную книгу, поработать за ноутбуком — без розетки рядом будет неудобно. Блок из нескольких розеток по бокам кровати спасет от этих неудобств. 2. У функциональных зон

Дальнейшие варианты зависят от мебели и зон, которые предусмотрены в спальне. Если это рабочий стол — правила будут те же, что для гостиной и детской. Если хотите повесить телевизор — тоже учитывайте рекомендации, перечисленные выше. 3. У двери

Здесь нужно расположить выключатель — средняя высота та же, что и в других комнатах. Выключателей может быть несколько, в зависимости от плана освещения комнаты: споты, торшеры, бра. Также не лишним будет предусмотреть розетку для пылесоса. Ванная

Количество розеток зависит от электроприборов, которые вы будете размещать в ванной комнате. Стандартно: стиральная машина, фен; опционально: водонагреватель и электрический полотенцесушитель. Важно, чтобы расстояние от розетки до пола и источника воды было не менее 60 см.

Для ванной комнаты нужны специальные влагозащищенные варианты розеток с крышкой и специальной степенью защиты. Они защищены во внутренней части и обеспечивают сток воды, если она попадает внутрь розетки. Прихожая

В прихожей розетка и выключатель нужны у входной двери. Розетка пригодится для пылесоса, а свет всегда удобно включить сразу после входа в квартиру. Иногда выключатели размещают в прихожей у входа в ванную комнату и кухню.