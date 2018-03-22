Межкомнатные двери: долой скуку, 18 ярких примеров

Ваша непостоянная душа требует перемен, а на ремонт нет ни времени, ни сил? Утолить внутренний зуд вам поможет банка с краской и межкомнатные двери. Если ваше творческое начало заявило о себе ещё в детстве, то двери наверняка успели пережить все этапы становления вашей пылкой натуры — и первые несмелые художества абстрактного характера, и плакаты с автографами, и календари с расписаниями, и дартс с тем самым фото в центре.

Едва ли нежно-лиловый оттенок гангрены на дверях сможет затмить память о былом, однако новые ощущения от практически нетронутого интерьера вам гарантированы.

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