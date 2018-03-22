Дизайн четырёхкомнатной квартиры с сауной и чилаут-зоной

Гостиная

Пожелания заказчиков

Квартира заказчиков располагается в новом доме в центре Санкт-Петербурга. Особенность жилья — в его внушительной площади, относительно высоких потолках (2,9 м), присоединённых эркерах с панорамным остеклением и в отсутствии капитальных стен (есть лишь три несущие колонны). Из всего вышеперечисленного семья из трёх человек хотела бы извлечь максимальную пользу. Среди пожеланий — организация общего и приватного пространства, обустройство кабинета, который в дальнейшем можно было бы использовать как гостевую спальню. Также хозяева хотели бы организовать в одном из санузлов сауну, а в другом — хозяйственную комнату.

Зона столовой

О проекте

Благодаря внушительному метражу и стенам, предусмотренным лишь на бумаге, квартира не нуждается в глобальной перепланировке, и основной задачей архитектор-дизайнер видит оптимальное разделение имеющегося пространства на парадную и приватные зоны. Незначительно смещая границы виртуальных перегородок, она размещает родительскую спальню и комнату дочери на максимальном удалении от прихожей, напротив друг друга. За счёт «переноса» всё тех же несуществующих стен ещё одну комнату (её отведут под кабинет) удаётся привести к более удобной квадратной форме. Одно сантехническое помещение оборудуют как сауну с душевой кабиной, второе — как ванную и третье, организованное у входной группы, — как гостевой санузел. Его совместят с хозкомнатой.

Кухня

Гостиная-столовая

Чтобы получить репрезентативное пространство, объединят два изолированных (согласно изначальной планировке) помещения. Эркер с панорамным остеклением, на котором обустроят чил­аут, окажется полностью включённым в эту зону.

Несмотря на внушительную площадь (43,5 м2) помещения общего назначения, архитектор-дизайнер задействует декоративные приёмы, зрительно увеличивающие метраж, — привлекает для отделки стен светлые обои с неброским геометрическим узором и крас­ку, фиксирует на одной из стен огромное восьми­угольное зеркало, закреп­ляет в простенке светоотражающее полотно высотой от пола до потолка, предусматривает остеклённое окошко в перегородке между гостиной-столовой и кухней.

Гостиная-столовая

Зона столовой

Следуя идее, что настоящий комфорт достигается возможностью перемен, обстановку столовой составят из кресел разного цвета и дизайна.

Гостиная-столовая

Кухня

Так как в помещении нет окон, его оформят с привлечением материалов светлых тонов и сделают максимально освещённым посредством источников искусственного света.

Кухонный гарнитур и большинство шкафов планируется выполнить на заказ, чтобы они идеально были вписаны в пространство.

Для отделки одной из стен применят листы латуни — своего рода отсылка к историческим кухонным помещениям с большими блестящими поверхностями. Полированный металл станет отражать естественный свет, проникающий сквозь окошко из гостиной-столовой, и искусственный — от потолочных светильников и бра, тем самым усиливая освещённость зоны приготовления пищи.

Кухня

Комната дочери

Автор проекта смело совмещает в обстановке разных комнат, в том числе и подростковой, культовую мебель, выпущенную именитыми фабриками, и предметы из ИКЕА . Из-за устройства систем канального кондиционирования и вентиляции потолки придётся опустить — трубопроводы скроют за подшивной конструкцией из ГКЛ. Чтобы оптически компенсировать потерю высоты, а также стилистически поддержать «вневременную» атмосферу, используют широкие потолочные лепные карнизы.

Шторы для всех помещений подобраны исходя из общей пастельной цветовой гаммы интерьера. Здесь будут уместны лёгкие льняные ткани.

Комната дочери

Кабинет

Помещение, отведённое под кабинет, планируется использовать не постоянно, а время от времени, в том числе в качестве гостевой спальни. Для комнаты выберут не совсем кабинетную мебель — её обставят как мини-гостиную, предусмотрев здесь раскладной диван, модульные системы хранения, платяной шкаф и рабочее место (стол со стулом).

Кабинет

Спальня родителей

Вдоль глухой стены установят шкафы, кровать сориентируют изголовьем к одному из эркеров. Между ним и ложем будет устроена светопропускающая перегородка из деревянных реек.

Спальня родителей

Коридор

Проект перепланировки предусматривает организацию в проходном помещении ниши, в которой утопят книжный шкаф. Тем самым повысят функциональность коридора.

Чтобы достигнуть единства среды, во всей квартире используют одинаковые отделочные материалы.

Коридор

Влажные помещения

В санузле, в котором предполагается разместить душ и сауну, для отделки стен применят плитку, в основной ванной комнате керамическую облицовку сопроводят покрытием стен влагостойкой краской. В гостевом санузле, где не планируется активных водных процедур, плитку скомпонуют с бумажными обоями, имеющими защитное акриловое покрытие.

Ванная комната

Преимущества

Недостатки

Квартиру поделят на общее, личное и гостевое пространство.

Кухня расположена в глубине квартиры и недостаточно инсолирована.

Организуют три полноценных сантехнических помещения, в одном из них оборудуют сауну.

Проект предполагает большое количество мебели, выполненной на заказ, что увеличит смету.

Появятся техническая и хозяйственная комнаты.

При прихожей обустроят гарде­робную.

Проходной коридор задействуют под библиотеку.

Предусмотрят системы канального кондиционирования и вентиляции.