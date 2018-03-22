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Фитостены: 20 вариантов применения модного тренда
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Фитостены: 20 вариантов применения модного тренда 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Подоконники всё чаще используются в качестве фона для декораторских изысканий либо — если толщина стен позволяет — как уголок для чтения, столешница кабинетной зоны или даже туалетный столик. Всё, что раньше было невообразимо, сегодня вполне обыденно. Оттого и комнатные растения перебрались из горшков на стены.
Началось всё с декоративного мха, которым можно было целые рисунки на стенах создавать. И вот сейчас технологии «висячих мини-садов» усовершенствовались, распространились, удешевились и превратились в тренд. Такого рода моду мы поддерживаем обеими руками.
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