Нужно ли цвет дверей выбирать в цвет пола: 25 идей и советы профи

Вопрос, какого цвета двери выбрать, рано или поздно настигает каждого, кто делает в квартире или доме ремонт. Особенно актуальной проблема становится, если напольное покрытие уже выбрано. Нужно ли подбирать двери под его цвет? Если нет, то светлее или темнее их сделать? А может быть, выбрать какой-нибудь яркий, смелый оттенок? В этой статье мы собрали ответы на все вопросы и правила сочетаний, а заодно узнали, как выбирают цвет дверей и пола в своих проектах профессиональные дизайнеры.

Варианты сочетаний

№ 1. Пол и двери одного цвета

Двери, подобранные в тон напольному покрытию, считаются классикой — как сочетающиеся с сумочкой туфли. И точно так же, как и в моде, сегодня их сочетание не является обязательным. Если же вы решили подобрать двери тон в тон к полу, постарайтесь найти максимально похожий материал, потому что полная гармония достигается не только с помощью одного цвета, но и благодаря единой фактуре.

№ 2. Разница в несколько тонов

Разница между цветом пола и дверей в несколько тонов — довольно распространённое явление. Если вы не любите слишком яркие контрасты, то такой вариант точно вам подойдёт. При белом потолке и тёмном напольном покрытии дверь будет выступать неким связующим элементом и создавать более плавный переход, поскольку визуально интерьер всегда «считывается» сверху вниз.

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№ 3. Двери светлее пола

Самый популярный вариант ансамбля «светлые двери + тёмный пол» — белое дверное полотно на фоне белых же стен и деревянного напольного покрытия. Такое сочетание актуально для многих стилей, а чаще всего встречается в европейских квартирах и в так называемом французском интерьере.

Оксана Цымбалова, дизайнер:

— В проектах нашей студии мы часто используем такой приём, как двери в цвет стен. Нам нравится, когда заказчик после установки не сразу может их найти. Тем самым внимание мы привлекаем к идее и характеру интерьера, а не к его составным элементам. Мы регулярно используем двери под отделку скрытого монтажа, на их поверхность можно нанести краску, обои или штукатурку. Нам же такая конструкция позволяет либо скрыть дверь от взгляда, либо, наоборот, сделать акцентом.

— Я намеренно скрываю дверь, когда интерьер слишком насыщен деталями и лишний предмет может сделать его аляповатым. Этот приём можно применять, например, в узких коридорах или маленьких холлах, когда акцентировать внимание на двери не требуется. Советую обратить внимание на такие фирмы, как Chameleon или Secret: двери этих производителей можно окрасить в любой цвет и позволить им слиться со стеной. На некоторых моделях можно даже выложить плитку или декоративную штукатурку, а в классических интерьерах отдать предпочтение двери с филёнками, которые будут переходить со стены как её продолжение.

№ 4. Двери темнее пола

Кому-то идея тёмных дверей в интерьере (да ещё и на фоне светлого пола) может показаться довольно радикальной, но есть как минимум три причины обратить внимание на такой приём. Во-первых, тёмные двери выглядят очень стильно, во-вторых — объединяют все тёмные элементы воедино, делая интерьер гармоничным и завершённым. В-третьих, тёмный цвет — это просто практично. Конечно, грязь, пыль и пятна от рук будут оставаться и на чёрной двери, но они хотя бы будут менее заметными.

Оксана Цымбалова, дизайнер:

— В детской дверь можно выкрасить графитной краской (помните, что она бывает разных цветов, а не только чёрного!) и создать тем самым доску для рисования, записей, пожеланий и так далее. Такая дверь не только смотрится интересно, но и становится площадкой для творчества, объединяет и увлекает детей и членов семьи в мир интересного общения.

№ 5. Цветные двери как акцент

Иногда нужно, чтобы дверь была нейтральной или вовсе замаскированной в стене, дабы не отвлекать внимание от обстановки комнаты. Но «работать» в интерьере может всё, а значит дверь вполне можно превратить из незаметного служебного элемента в яркий акцент, вокруг которого будет строиться вся остальная композиция. Это может быть как часть в целом насыщенной красками обстановки, так и яркий цветовой акцент в монохромном интерьере.

Окана Цымбалова, дизайнер:

— Второй подход, который мы применяем в работе, — двери либо перекликающиеся с элементами интерьера (мебель, текстиль и тому подобное), либо служащие ярким декоративным элементом на стене. В этом случае дверь объединяет весь интерьер в целое и создаёт определённый характер. Дверь может быть любого цвета, но помните, что этот цвет должен присутствовать где-то ещё в интерьере, пусть и в других оттенках.

Правила сочетаний

Правило триединства гласит: в интерьере должно присутствовать не больше трёх основных цветов. Поэтому если в комнате уже есть два основных, то третий вы можете использовать для двери, а если красок в комнате уже и так много, лучше повторить какой-то из имеющихся цветов.

Помните о законах сочетания оттенков: если напольное покрытие выполнено в каком-либо тёплом цвете (натуральное дерево, янтарный, песочные, коньячный и прочие), для дверей также лучше выбрать тон из тёплого спектра, пусть даже это будет другой цвет. То же касается холодных оттенков.

Не забывайте и о влиянии на цвет фактуры, в которой он присутствует. Деревянный пол всегда кажется чуть более тёплым, а, например, линолеум или бетон оказывают на восприятие совсем другое влияние.

Если вы хотите использовать во всей квартире двери одного цвета, а напольное покрытие в каждой комнате разное, можно выбрать один более или менее общий оттенок и использовать его для дверей. Поддержать его лучше всего с помощью плинтусов, которые «проведут» цвет дверей через весь интерьер.

В маленьком пространстве двери, слишком сильно контрастирующие с полом, могут казаться громоздкими и визуально сделать комнату ещё меньше.

Степан Бугаев, дизайнер интерьеров:

— Привлечение внимания к дверям в классическом интерьере может стать хорошей идеей, если выбрать пышную дверь с богатым рисунком или остеклением. Дверь можно выполнить также в стиле интерьера: она может быть потёртой, например, если того требует интерьер в духе Прованса. Такие двери отличаются очень богатым обрамлением. В более современных интерьерах можно поступить радикально: выкрасить дверь в контрастный цвет. Она может иметь как гладкий фасад, так и рельефный. Очень ярко и необычно смотрятся двери, окрашенные в разные цвета — красный, синий, зелёный — в абсолютно монохромном интерьере белого или серого цвета. Тем самым они позволяют создать цветовое кодирование в пространстве и помогают сориентировать гостей в вашей квартире («Ванная комната — направо, красная дверь!»).

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