Как будет выглядеть одна и та же квартира в разных стилях: два проекта московского пентхауса

С просьбой создать два разных интерьера одной квартиры в бюро «Бахарев и партнёры» обратился застройщик нового жилого комплекса класса делюкс Knightsbridge Private Park в Хамовниках.

Создать проекты предстояло в классическом и современном стиле. Поскольку речь идёт не просто о квартирах, а об элитарных пентхаусах, потенциальные покупатели которых — искушённые в вопросах дизайна и требовательные люди, необходимо было создать интерьеры, универсальные и по планировочному, и по функциональному решению.

Архитектурное бюро «Бахарев и партнёры»

Никита и Мария Бахаревы — основатели и архитекторы бюро «Бахарев и партнёры». Оба родились в Москве и учились МАрхИ, в 2003 году открыли собственную студию. Сегодня «Бахарев и партнёры» — это архитектурное бюро полного цикла, которое проектирует объекты, полностью решает вопросы поставки мебели и материалов, возводит силами собственной строительной компании объекты любой сложности, работая «под ключ». В объёмном портфолио бюро можно найти и консервативные, и эклектичные объекты с продуманным декором и исключительно функциональной обстановкой.

www.baharev.ru Продумывая планировку квартиры, архитекторы бюро отталкивались от идеи, что она должна подходить семье с 1-2 детьми. Учитывая важность функционального зонирования, пойти решили традиционным путём: входя в квартиру, человек попадает в единую общественную зону (холл, гостиная, столовая), рядом располагается большая кухня и гостевой санузел. Хозяйская спальня, ванная и гардероб, формирующие приватную зону, также находятся довольно близко от входа, но при этом изолированы от общественных помещений.

Детские комнаты, кабинет, ещё один санузел и прачечная находятся в дальней части квартиры, которая даже имеет дополнительный вход — чтобы горничные и няни могли попадать внутрь, не тревожа хозяев.

Мария Бахарева, «Бахарев и партнёры»:

— Можно сказать, что оба эти проекта — во-первых, возможность увидеть один и тот же объект в разных стилях (что часто бывает нужно клиенту, чтобы определиться с выбором), во-вторых, наше видение основных трендов в современном и классическом интерьерах, а в-третьих — бренд-ориентированный дизайн, отображающий наши предпочтения на сегодняшний день.

Вариант № 1: современный стиль

Для варианта оформления квартиры в современном стиле дизайнеры выбрали красочный, но элегантный модерн на основе итальянской мебели Promemoria и Giorgetti. Акцент было решено сделать на мебели ярких цветов при нейтральном фоне отделки.

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Холл в этом интерьере получился очень самобытным и эклектичным, задающим тон всей обстановке квартиры. Пол выложен слэбами мрамора, а стены оклеены замшевыми обоями: благородные отделочные материалы прекрасно сочетаются с яркими цветовыми акцентами и мебелью фабрик Minotti и Promemoria. Ну а главным героем можно по праву считать зеркало впечатляющих размеров в фиолетовой раме.

Зона гостиной-столовой разделена на две части двусторонним камином, дымоход которого отделан художественным фактурным стеклом Bernard Pictet, а топка — итальянским массивным камнем Nero Portoro.

Диванная группа сформирована мягкой мебелью итальянских производителей с журнальным столиком Baxter в центре композиции. Роль ярких акцентов выполняют цветные кресла Promemoria и голубая люстра Barovier&Toso.

Для кухни дизайнеры придумали интересный ход: с помощью раздвижных перегородок Longhi её можно как открывать в столовую, так и «прятать», когда это необходимо.

В столовой зоне находится обеденная группа с большим столом на десять персон, рояль в эркере и большая текстурная картина со стекающей водой на стене. Последняя выполняет роль как арт-объекта, так и увлажнителя воздуха.

Для отделки кухни дизайнеры выбрали камень Azul Macaubas, белый глянцевый лак и тёмный орех. Кухонный гарнитур — модель Beaux Arts немецкой фирмы SieMatic. Концептуально кухня оборудована так, что на ней удобно приготовить и быстрый лёгкий завтрак, и гастрономический ужин для настоящих гурманов.

Приватная зона оформлена в спокойной бежево-кофейной палитре. Особое внимание дизайнеры уделили современным, приятным на ощупь текстурам: натуральному воскированному камню, льну, хлопку, шёлку и дереву под маслом. Мебель в спальне — Promemoria и Giorgetti.

В ванной комнате стены и пол отделаны камнем Petra Antiqua, а для создания расслабляющей атмосферы хорошего спа-салона в интерьер дизайнеры привнесли лёгкий восточный колорит в современной интерпретации.

Для детских комнат выбрали максимально нейтральную стилистику, чтобы эти помещения подошли и ребёнку и подростку, или могли выступать в качестве гостевых спален.

В этом интерьере были использованы:

мебель в холле — Minotti (Италия) и Promemoria (Италия);

бра с кисточками — melogranoblu (Италия);

художественное фактурное стекло — Bernard Pictet (Франция);

отделка топки, массивный камень — Nero Portoro (Италия);

диван в мягкой зоне — Giorgetti (Италия);

кресла — Promemoria (Италия);

журнальный столик — Baxter (Италия);

шторы — Dedar (Италия);

люстра — Barovier&Toso (Италия);

столовая зона — Promemoria (Италия);

раздвижные перегородки на кухне — Longhi (Италия);

кухня — SieMatic (Германия), модель Beaux arts;

мебель в спальне — Promemoria (Италия) и Giorgetti (Италия);

люстра — Baccarat (Франция);

шторы — Loro Piana (Италия);

отделка в ванной комнате камень — Petra Antiqua (Италия);

гардеробная — Poliform (Италия).

Вариант № 2: классический стиль

Второй проект выполнен в современной классике и представляет собой респектабельный, актуальный и удобный для нынешней жизни интерьер. По словам Марии Бахаревой, ей всегда была близка эстетика фабрики Provasi, поэтому именно её она взяла за основу интерьера. Также современное звучание классические формы приобретают за счёт благородной и тактильно приятной текстуры матового воскированного дуба.

В холле пол отделан слэбами мрамора Palissandro Oniciato, на стенах установлены деревянные панели буазери. Дополнен интерьер итальянской мебелью Oak в классическом стиле и роскошными люстрами Saint-Louis.

Как и в современном варианте интерьера, гостиная и столовая зонируются: в подобном случае это небольшой простенок, с одной стороны которого находится камин, а с другой — витрина для хрусталя и фарфора. Каминный портал в стиле Louis XIV выполнен из серого итальянского мрамора с бронзовыми деталями топки.

Мягкая диванная группа состоит из мебели фабрики Provasi спокойных тонов, соответствующих общей бежево-серо-белой гамме гостиной. Хрустальная люстра — Saint Louis.

Для кухни и обеденной группы также выбрали мебель Provasi. В качестве акцента в столовой использована вставка из монохромных шёлковых обоев de Gournay с колониально-путешественнической тематикой на стене. Также здесь мы вновь видим рояль у окна, на этот раз прозрачный.

Со столовой кухня соединяется через портал.

Приватная зона сохраняет общую концепцию квартиры: нейтральная светлая цветовая гамма и элегантная мебель с характерными для классики формами и элементами. В спальне вновь использована мебель фабрики Provasi, а также обои и светильники Ralph Lauren.

В ванной комнате, как и в современном варианте интерьера, максимально воссоздаётся атмосфера качественного спа-салона: помогают в этом нейтральная цветовая гамма, изящные формы и отделка натуральным камнем и зеркальными панелями.

В классическом варианте интерьера дальняя зона квартиры состоит из кабинета, детской комнаты, ещё одного санузла и прачечной. Несмотря на то что интерьер детской выдержан в классическом стиле, он получился очень живым и ярким. Способствует этому более насыщенная и разнообразная, чем в остальной части квартиры, цветовая гамма и всевозможные принты: клетка на шторах, горошек на стульях и забавные животные на обоях.

Также в детской предусмотрено спальное место для няни.

Оформляя кабинет, дизайнеры отдали предпочтение лёгким нейтральным цветам и текстурам. Вся мебель — фабрики Oak и Provasi, освещение — Fine Art Lamps.

В этом интерьере были использованы:

пол в холле — слэбы мрамора Palissandro Oniciato (Италия);

мебель в холле и кабинете — Oak (Италия);

люстры — Saint-Louis (Франция);

столовая группа, кухня, мебель в гостиной, кабинете и спальне — Provasi (Италия);

вставка из шёлковых обоев — de Gournay (Великобритания);

обои в спальне — Ralph Lauren (США);

резьба из серого дуба в гардеробной — Savio Firmino (Италия);

освещение в кабинете — Fine Art Lamps (США).

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