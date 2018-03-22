Квартира, в которой соединились винтаж и современность

Вспоминая о том, как всё начиналось, Анна Клименко говорит, что она приехала на объект и увидела квартиру в «бетоне», как обычно, без перегородок — чистый лист. Здесь надо было создать комфортное пространство для семьи из четырёх человек: супругов, которые занимаются бизнесом, любят путешествия и спорт, и для их детей. Как вскоре выяснилось, на полноценную «жизнь» в новой квартире претендуют и предметы искусства (ещё одно увлечение хозяев). Так случилось, что эти сильные, энергичные вещи стали в интерьере точкой отсчёта.

Во многом благодаря им появилась цветовая концепция, построенная на балансе сложных оттенков — серебристо–серого и золотисто–горчичного с вкраплениями кобальтово–синего, бирюзового, цвета молодой листвы, розового, алого.

И кроме того, эти вещи своим присутствием подтвердили правильность выбранной стилистики — баланса между современностью и винтажем. Недаром тут много вещей родом и из ХХ, и из XXI века, при этом коктейль столь хорошо «взбит», что сходу разберётся в его составляющих только специалист, но этого эффекта и добивались. Потому что это не было самоцелью. Главное было — создать впечатление обжитого пространства, в котором есть ощущение преемственности — культурной, временной, семейной. Комфортное, логично организованное.

Пройдя из прихожей налево через арку, попадаешь в открытое пространство гостиной и столовой. Из этого помещения можно попасть в кухню (дверь за диваном налево) и в детскую (направо). Из прихожей направо — территория родителей и спальня младшего ребёнка.

Зеркальные панели, стеклянные светильники, дверцы шкафов, плоскости постеров «ловят» свет, доказывая, что серый цвет может быть насыщенным и сияющим.

Автор проекта Анна Клименко отмечает: «В этом интерьере органично переплетаются винтаж и современность. Благодаря такому подходу квартира не выглядит типичным московским жильём в новостройке, хотя дом, построен совсем недавно. Здесь удалось сохранить ощущение хорошей освещённости, не отказываясь при этом от задуманной цветовой концепции — сочетания серого и горчичного».