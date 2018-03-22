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В Таиланде огромный питон прятался в стене жилого дома
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В Таиланде огромный питон прятался в стене жилого дома 

13 Новостей.ru 2 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
Какие только находки не обнаруживают жильцы своих домов! В Бангкоке собственник своего дома обнаружил удивительную находку, пятиметрового питона, который скрывался в стене здания. Мужчина по имени Сабдэнг услышал странные звуки, которые доносились из-за стены, они были похожи на шипение, но мужчина не рискнул сам проверят, что скрывается внутри, а вызвал спасателей. Каким же было удивление и хозяина дома и спасателей, когда они вытащили из стены огромную змею, неизвестно сколько времени скрывающуюся за стеной. Сам питон является вполне безобидным, но если бы такая тушка упала ночью на спящего мужчину, то вполне бы могла его задушить. Спасатели забрали змею и отпустили в дикую природу. Остаётся непонятным, каким образом змея попала между стен и какое время питом пробыл замурованным.
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