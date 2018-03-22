Изысканная квартира на Цветном бульваре: в оттенках сирени и слоновой кости

Эта квартира с элегантным утончённым дизайном проектировалась для дружного молодого семейства с двумя детьми. Современная классика соединяется в ней с духом американского модерна, винтажными предметами и арт-объектами, а оригинальные приёмы помогают сделать обстановку живой, интересной. Интерьер получился удивительно светлым и уютным, где каждый предмет — на своём месте.

Марина Филиппова дизайнер, декоратор

Окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, изучала историю искусств в Университете штата Вермонт в США, выпускница Академической школы дизайна в Москве, владеет двумя иностранными языками. Декорированием частных и общественных интерьеров занимается 15 лет. Основательница двух интерьерных студий Marina Filippova Designs — в Москве и Санкт-Петербурге. Прекрасно сочетает классику и современность, ценит антикварные и винтажные предметы.

marina-filippova.com Главный принцип, положенный в основу этого проекта — функциональность. Площадь помещений задействована максимально, чтобы работал каждый сантиметр пространства. Планировка изначально предполагалась свободной, потому особых переделок не последовало. Наряду с гостиной и столовой, выделенных в единую зону, в квартире есть кабинет, кухня, хозяйская спальня, две детских комнаты, а также гардеробная и несколько санузлов. По просьбе заказчиков предусмотрены многочисленные встроенные шкафы и места для хранения.

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Цветовая палитра интерьера построена на мягком ненавязчивом сочетании оттенков слоновой кости и сирени. Иногда они лишь слегка обозначены, словно лёгкими акварельными мазками, а иногда проступают явно, обретая глубину и насыщенность цвета.

Гостиная со столовой объединены в общее открытое пространство — это две зоны в разных концах одного помещения, связанные концептуально и стилистически. Рафинированный дизайн мебели Barbara Barry и Baker идеально смотрится в интерьере гостиной. Главное место тут занимает изысканный антикварный камин из каррарского мрамора. Центром же композиции столовой служит великолепный обеденный гарнитур с большим овальным столом из массива дерева. Обе зоны украшают гигантские белоснежные люстры конической формы. Невесомые на вид, они как будто сделаны из перьев или чешуек. Но самая поразительная вещь здесь — анфилада зеркал: огромные антикварные зеркала в столовой и гостиной, расположенные напротив друг друга, рождают завораживающую игру отражений. Такой приём создаёт иллюзию бесконечности, многократно «умножая» пространство.

Кухню выбрали фабрики Giulia Novars. Деревянный обеденный стол и диван, обитый серой кожей, сделаны на заказ по эскизам автора. Светло-серый оттенок обивки интересно сочетается с деревянными и белыми фасадами. В качестве кухонного фартука использовали зеркало, что создаёт дополнительный объём. На полу красивая плитка в традиционной шахматной раскладке, повторяющая по тону отделку деревом.

Родительская спальня выдержана в оттенках сирени. Стену комнаты украшают антикварные зеркала эпохи ар-деко. Кровать с оригинальным изголовьем от французского бренда Mis En Demeure изготовлена на заказ. Освещает комнату великолепная антикварная люстра.

Детские комнаты отвечают всем атрибутам классических интерьеров — лепные карнизы с витиеватым узором, хрустальная антикварная люстра в центре лепной розетки, лёгкий изящный балдахин из красивого тюля над кроватью. Предметы приобретают несколько современное звучание, например деревянная кровать с высокими перфорированными спинками. Основным тоном остаётся цвет слоновой кости, а оттенки сирени находят своё отражение в текстиле.

Хозяйский санузел решён в цвете слоновой кости, превосходно сочетающимся с золотисто-латунной фурнитурой. Часть стены в зоне душевой кабины и ванны отделана мозаикой. Сам душ, как и краны умывальников, сделан в винтажном стиле. Главное же украшение помещения — роскошное зеркало в изящной латунной раме с узором.

Что касается материалов, то тут руководствовались соображениями практичности и долговечности, но в то же время и эстетическим содержанием. Например, краску выбрали известной британской марки Farrow&Ball, текстиль — от Holland & Sherry, Fox Linton, J. Robert Scott, De Le Cuona, обои — Fromental. Люстры в санузлах — от Eichholtz, Hickory Сhair. Кроме того, двери и вся встроенная мебель изготовлены на заказ по авторским эскизам.

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