17 уютных идей для спальни из Instagram 

В конце дня все мы хотим улечься в мягкую кровать, кто-то ещё предпочитает полистать книгу перед сном, кто-то посмотреть телевизор… Но все мы хотим от спальни одного — уюта. Дизайнеры из России и СНГ представили своё видение дизайна спальных комнат — среди них вы найдёте немало классных решений.
Студия дизайна интерьеров VITTA GROUP
Компания «Ателье для спален»
Архитектор, дизайнер Анна Непочатых
Дизайнер Лида Большакова
Компания Dinastia Designs
Студия дизайна Dessein
Дизайнер, архитектор Алексей Потеха
Студия интерьерного дизайна INROOM
Архитектор, декоратор, дизайнер интерьеров Ксения Усанова
Дизайнер Светлана Ковальчук
Дизайнер интерьеров Александра Севастьянова
Дизайнер интерьеров, декоратор Елена Тихонова
Дизайнер интерьеров, флорист-декоратор Мария Савостьянова
Студия дизайна интерьера Interior Conception
Дизайнер интерьеров Ольга Чайникова
Компания Designers Guild
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