17 уютных идей для спальни из Instagram

В конце дня все мы хотим улечься в мягкую кровать, кто-то ещё предпочитает полистать книгу перед сном, кто-то посмотреть телевизор… Но все мы хотим от спальни одного — уюта. Дизайнеры из России и СНГ представили своё видение дизайна спальных комнат — среди них вы найдёте немало классных решений.

Студия дизайна интерьеров VITTA GROUP

Компания «Ателье для спален»

Архитектор, дизайнер Анна Непочатых

Дизайнер Лида Большакова

Компания Dinastia Designs

Студия дизайна Dessein

Дизайнер, архитектор Алексей Потеха

Студия интерьерного дизайна INROOM

Архитектор, декоратор, дизайнер интерьеров Ксения Усанова

Дизайнер Светлана Ковальчук

Дизайнер интерьеров Александра Севастьянова

Дизайнер интерьеров, флорист-декоратор Мария Савостьянова

Студия дизайна интерьера Interior Conception

Дизайнер интерьеров Ольга Чайникова

Компания Designers Guild

Статьи по теме 5 секретов идеальной романтической спальни 6 беспроигрышных вариантов декора кровати подушками

Читайте также:

Как правильно выбрать кровать: 3 нюанса, о которых вы не знали

Спальня как в сказке: 25 примеров и 5 основных вариантов кроватей с балдахинами

18 примеров, как сделать потрясающие кровати из поддонов