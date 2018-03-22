Найти и обезвредить: как справиться с 7 главными врагами вашего жилья

Многие люди живут и не догадываются об экологических рисках, которые их окружают, пока не начнутся проблемы со здоровьем. На самом деле опасность могут представлять строительные материалы, мебель, текстиль, бытовые приборы и многое другое. Так как же в этом разобраться и найти главных врагов вашего дома? Сегодня об этом расскажет опытный эколог-консультант Вадим Рукавицын.

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Вадим Рукавицын, эколог-консультант, специалист по экологии дома

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Помогает подобрать экологически чистые материалы для ремонта, а также мебель, текстиль и другие товары, минимизировать экологические риски при выборе съёмного жилья или офиса, подобрать оптимальный способ устранения экологических проблем в доме.

Активно делится накопленным профессиональным опытом, выступая в рейтинговых телепрограммах, проводит семинары. Профессиональные и личные достижения Вадима отмечены наградами и публикациями в различных изданиях.

vadim-ecoshopper.com Плесень

С плесенью в доме сталкивались многие, и ни для кого не секрет, что её появление не сулит ничего хорошего. Но помимо плохого внешнего вида, она наносит серьёзный вред здоровью. Дело в том, что она генерирует большое количество мельчайших спор, которые летают в воздухе и попадают в дыхательные пути. У многих это вызывает аллергию, а при высоких концентрациях грибков могут появляться бронхит и астма. Обычно плесень развивается во влажных местах, поэтому основной причиной её появления считается отсутствие контроля микроклимата и грамотной вентиляции.

Отсюда следует вывод: чтобы не допустить появления плесени, нужно определить потенциальные места её появления (обычно это ванная и кухня), обеспечить там достаточную вентиляцию и не допускать повышения влажности воздуха более чем до 70%.

Если же плесень уже появилась, то просто смыть её не получится, поскольку микроскопические споры могут проникнуть глубоко в стену. А значит в этом месте она снова появится через некоторое время. Единственный выход — убрать весь поражённый слой штукатурки и обработать стену специальным противогрибковым составом.

С проблемой шума сталкивались все, кто живут в крупных городах. Причём если шум в квартире днём превышает 40 дБа, а ночью 30 дБа, это приводит к повышению общей заболеваемости, стрессам и проблемам со сном.

Лучший способ бороться с шумом — это изначально сделанная шумоизоляция в квартире и хорошие окна. Однако в некоторых случаях — шум от лифтов или дискотека на первом этаже вашего дома — с ним можно эффективно бороться при помощи жалоб в компетентные органы.

Загрязнение воздуха

Остальные враги не столь очевидны, поскольку зачастую они невидимы и неслышимы. Первый из таких врагов — загрязнение воздуха в квартире. Причём вопреки распространенному мнению уличный воздух намного чище, чем воздух внутри помещения. Происходит это главным образом из-за того, что источниками его загрязнения в доме становятся строительные материалы, мебель, отделка, да и просто жизнедеятельность человека, а никаких средств для очищения люди обычно не предусматривают.

Самый простой и эффективный способ борьбы с этим врагом — изначальный выбор безопасных материалов. Однако сделать это без помощи профессионала довольно сложно, к тому же об экологии у нас принято думать постфактум.

Поэтому обычно приходится заниматься не профилактикой проблемы, а её устранением. В итоге для очистки воздуха используются специальные очистители, комнатные растения, дополнительная вентиляция или просто активное проветривание. Все эти методы, особенно в комплексе, работают довольно эффективно, но профилактика всегда дешевле и удобнее.

Электромагнитное излучение

Это наиболее часто встречающаяся в домах проблема. Дело в том, что источниками электромагнитного излучения становятся бытовые приборы, проводка, розетки и даже телефонные антенны, висящие за окном. Само по себе такое излучение безвредно, если его интенсивность не превышает установленных норм, что бывает далеко не всегда. И если нормы всё-таки превышаются, то у жильцов могут появиться нарушения нервной, иммунной, репродуктивной систем, стрессы и другие проблемы со здоровьем.

Поэтому вот несколько советов, которые помогут справиться и с этим врагом:

постарайтесь заземлить всю проводку в доме;

постарайтесь исключить наличие спутанных проводов;

не ставьте увлажнитель или очиститель воздуха рядом с кроватью;

выключайте зарядку телефона из розетки, ведь даже при отсутствии телефона она потребляет электроэнергию и служит довольно сильным излучателем.

Радиация

Проблемы с радиацией в доме случаются нечасто, но всё же случаются. Обычно её источники — гранитные плиты, используемые в качестве столешниц, напольного покрытия или стеновых панелей. Помните. что гранит обладает природной радиоактивностью, и использовать его нужно с умом.

Лучше всего ещё на этапе покупки проверять принадлежность гранита к первому классу радиационной безопасности, иначе его использование во внутренней отделке приведёт к проблемам со здоровьем. Если же вы всё-таки обнаружили повышенную радиацию в доме, избавиться от неё можно только выбросив её источник.

Освещение

Нехватка освещения и повышенная пульсация ламп — это скрытый, но тоже опасный враг, который может стать причиной депрессии, ослабления иммунной защиты организма и заболеваний глаз. Поэтому подбирать освещение нужно с особой тщательностью. Как же это сделать? По сути, это тема для отдельной статьи, но если кратко описать основные принципы, то можно сказать следующее:

постарайтесь, чтобы в комнатах было побольше естественного освещения;

выбирайте расположение светильников и их яркость так, чтобы на рабочих поверхностях освещение было не ниже 300 люкс;

старайтесь использовать тёплый свет в квартире, ведь синий спектр света, который больше всего представлен в холодном освещении, вызывает заболевания сетчатки глаз;

старайтесь не допускать пульсации ламп, вовремя их меняя.

Видеоэкология

Плохая видеоэкология — это, наверное, наиболее распространённая и в то же время наименее известная проблема современных интерьеров. Суть заключается в том, что согласно многолетним исследованиям определённые орнаменты или, наоборот, большие однотонные стены в доме вызывают усталость глаз, что в итоге приводит к проблемам с нервной системой, плохому сну, стрессам и снижению иммунитета.

Поэтому очень важно оформлять интерьер так, чтобы глазу было за что уцепиться, но при этом чтобы отсутствовали ритмично повторяющиеся однотонные геометрические фигуры. Например, такой вариант, как чёрно-белые вертикальные полосы на обоях, служит типичным примеров того, как делать не надо.

Сделать ваш дом здоровым можно, но для этого нужно знать его врагов в лицо и не бояться вступить с ними в бой!

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