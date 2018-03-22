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Netflix разработал собственный шрифт
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Netflix разработал собственный шрифт 

Ведомости 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Смерть Сталина"
Netflix разработала собственный шрифт — Netflix Sans. Его разработкой занималась команда дизайнеров компании совместно с Dalton Maag, сообщают CNBC и It's Nice That.
Ранее канал использовал шрифт Gotham. «Разработка этого шрифта не только поможет создать собственный и уникальный элемент эстетики бренда … но и сэкономит компании миллионы долларов в год», — сказал дизайнер Ноа Натан.
Дизайнеры считают, что созданный ими шрифт прагматичен и функционален, выглядит «кинематографично, компактно, чисто и нейтрально». Как отметил дизайнер, линии шрифта не раздражают: «Арочный вырез на нижнем регистре „t“ вдохновлен кинематографической кривой».
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